Neue Wellness-Gadgets – Investiere in dich! Selbstoptimierung wird zum Luxusvergnügen: Wer es sich leisten kann, deckt sich mit Schönheitshelm und Massagepistole ein. Julia Werne , Max Scharnigg

Kopfschutz im Dienste einer glatten Gesichtshaut. Foto: netaporter.com

Der Schönheitshelm

Das Rumgesitze zu Hause ist eine gute Gelegenheit für etwas Selfcare, wie die moderne Ich-Feministin es nennt, wenn sie gegen die Schwerkraft kämpft. Was waren das noch für Zeiten, als man ein bisschen Yoga machte und sich eine Schlammmaske ins Gesicht schmierte, um den Gatten zu erschrecken. Solch archaische Überlebensrituale sind total von gestern. Wir sind jetzt «Digital Lifestyler» mit perfekter Zoom-Meeting-Beleuchtung im Wohnzimmer.

Kein Wunder, dass auch der Hightech-Beautytool-Markt boomt. Gesichter werden beleuchtet, beblitzt und tiefengewärmt, was das Zeug hält. Ob das die Backen überredet, sich ein bisschen länger am Wangenknochen festzuhalten, wissen wir nicht. Allerdings sieht Angela Caglia, die diese LED-Maske mit dem Namen «Cellreturn Platinum» für mehr als 3000 Franken verkauft (über netaporter.com), selbst ziemlich glatt aus. Können solche Masken, die in ihrem Look zwischen Serienkiller und Startrooper variieren, das Gleiche wie Botox und Co. (boomt in Lockdown-Zeiten auch)? Sicher nicht.

Das Gute an der verzweifelten Technikgläubigkeit ist aber, dass es mal wieder ein wenig Slapstick ins fleckenfreie Leben bringt. Der arme Mann muss sich nicht mehr vor der Naturgöttin auf dem Sofa fürchten, denn ein Roboter im Bademantel sorgt jetzt garantiert für Ausgelassenheit. Den Rest erledigen nach wie vor Injektionen von Botox und Hyaluronsäure. Und das bedeutet immerhin noch menschliche Kontakte.

Perkussions-Therapiegerät für den Hausgebrauch. Foto: Interdisount

Die Massagepistole

Lange Zeit sah das heimische Trimm-Dich-Rad so aus wie sein Name klang: Medizinisch freudlos und nach Belastungs-EKG. Der Siegeszug des modernen «Peloton Bikes» in diesem Jahr nun hängt einerseits sicher mit den weltweit geschlossenen Fitnesscentern zusammen, aber andererseits auch mit seinem futuristisch-coolen Design und stolzen Preis.

Optisch ganz passend dazu ist die sogenannte Theragun hier zum Must-have-Massagegerät für daheim geworden – ebenfalls teuer, ebenfalls irgendwie weltraummässig (über interdiscount.ch). Wer im eigenen Wohnzimmer strampelt (natürlich vernetzt mit Stramplern auf der ganzen Welt), gönnt sich danach noch ein bisschen Eigenmassage (natürlich mit Kontrolle über die App).

Es mag praktisch sein, dass man auf das Treffen mit einem echten Personaltrainer oder einen Besuch beim Masseur seines Vertrauens verzichten kann. Stilvoll ist es nicht. Es gehört nun mal zu den Vergnügen eines Gentleman, regelmässig Experten zu konsultieren, seien es nun der Banker, der Schneider, der Barbier oder auch nur der Zeitungsmann. Diese Sachen selbst erledigen zu müssen, und das auch noch als Fortschritt zu feiern, ist einer der grossen Irrtümer des 21. Jahrhunderts.