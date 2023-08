Invasive Tierart – Erstmals Nest einer Asiatischen Hornisse in Basel entdeckt Das Insekt breitet sich immer weiter in der Region aus. Im Stadtkanton wurde ein erster Nistplatz entfernt. Die Behörden rechnen mit einer weiteren Ausbreitung.

Das in Basel aufgefundene Hornissen-Nest. Foto: Gesundheitsdepartement BS

Im Basler St. Alban-Quartier ist erstmals ein Nest der invasiven Asiatischen Hornisse aufgefunden worden. Es wurde entfernt. Das Basler Gesundheitsdepartement geht aber davon aus, dass diese Bienen fressenden Insekten in Zukunft vermehrt in Basel anzutreffen sein werden, wie es am Montag mitteilte.

Das verdächtigte Insekt sei von einem lokalen Imker auf der Schweizer Meldeplattform asiatischhornisse.ch gemeldet worden. Mittels Radio-Telemetrie habe man sich auf die Suche nach dem Nest gemacht und sei schliesslich unter Dachziegeln eines Privathauses fündig geworden. Ein Schädlingsbekämpfer habe das Nest im Auftrag des Kantons entfernt.

Die Asiatische Hornisse ernährt sich gemäss Communiqué vorwiegend von Bienen. Im Extremfall könne sie ganze Bienenvölker vernichten. Für den Menschen sei sie aber nicht gefährlicher als einheimische Hornissen.

Die Asiatische Hornisse wurde in Europa erstmals im Südwesten von Frankreich entdeckt. Sie breitet sich seither stetig aus. In der Nordwestschweiz wurde 2022 zum ersten Mal ein Nest entdeckt.

SDA/ith

