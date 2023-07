Biografie über Ernst Stückelberg – Intime Momente, malerisch dokumentiert Der Basler Maler Ernst Stückelberg (1831–1903) schuf zahlreiche Porträts. Sie zeichnen den Künstler als stillen, präzisen Beobachter aus. Simon Baur

«Kindergottesdienst», 1863/64, Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Basel. Foto: Martin P. Bühler

Es war die Zeit kurz vor 1900. Wer sich selbst und die eigene Familie verewigen wollte, tat das mit gemalten Porträts und hin und wieder auch mit Fotografien. In Basel gab es etliche bekannte Porträtmaler, beispielsweise Wilhelm Balmer, Emil Schill, der die Wandgemälde im Basler Grossratssaal geschaffen hatte, Burkard Mangold oder Ernst Stückelberg.

Aus Anlass einer kürzlich erschienenen Biografie über den Künstler zeigen wir hier einige seiner Kinderporträts – eine Gattung, der sich Ernst Stückelberg über Jahrzehnte hinweg widmete und die ihn als stillen, präzisen Beobachter auszeichnet.

«Die Kinder des Künstlers», 1871, Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Basel. Foto: Martin P. Bühler

Wie die Kinder und Jugendlichen in sich versunken, vom Alltagsgeschehen entrückt sind! Und doch führt jeweils ein einzelner Blick, eine Geste oder eine Bewegung aus dem Bild heraus, um die Betrachterinnen und Betrachter abzuholen und ins gemalte Innenleben des Motivs zu locken.

«Die Glückseligen», 1888, Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Basel. Foto: Martin P. Bühler

Besonders deutlich wird dies in «Die Glückseligen». Man beachte neben aller christlichen Symbolik – es handelt sich um zwei der klugen Jungfrauen aus der biblischen Erzählung von den klugen und den törichten Jungfrauen – den verklärten Blick der Person im Vordergrund und das zur Seite gewandte Gesicht des Mädchens.

Ernst Stückelberg hat dieses Bild mit grosser malerischer Finesse ausgeführt: Deutlich wird dies insbesondere am schwungvoll drapierten Kragen der vorderen Person und dem filigranen Schleier des Mädchens dahinter. Was in der Realität schwer zu hinzubekommen, nicht einfach zu inszenieren wäre, gelingt dem Maler in seiner Komposition mit einer verblüffend spielerischen Leichtigkeit.

«Das Kind mit der Eidechse», 1876–1884, Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Basel. Foto: Martin P. Bühler

Wie sehr Stückelberg Emotionen und Gefühle auszudrücken vermag, zeigt sich auch im einige Jahre zuvor entstandenen Bild «Das Kind mit der Eidechse». Bernd Lindemann, Kurator der Stückelberg-Ausstellung 2003 im Kunstmuseum Basel, zählt dieses Bild, das auch lange Zeit als Postkarte im Umlauf war, «zum lebendigen kollektiven Bilderschatz des Basler Bürgertums». Oscar Wilde war der Überzeugung, dass zur Romantik auch Ungewissheit gehört, und genau dies scheint dieses Bild wiederzugeben.

Was hier in Reproduktionen wiedergegeben wird, lässt sich vielleicht schon bald am Original studieren. Das Kunstmuseum Basel verspricht auf Nachfrage, im Herbst eines oder mehrere Originale Ernst Stückelbergs in der hauseigenen Sammlung zu zeigen.

