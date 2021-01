Verkehrte Welt an den Börse – Internetmob jagt Profi-Anleger in die Enge Eine Horde von Zockern kauft Aktien geschwächter Firmen, treibt so deren Aktien in ungeahnte Höhen. Folge: Hedgefunds verlieren Milliarden. Walter Niederberger

Gamestop, ein altbackener Videoanbieter, ist an der Börse in nur einer Woche um das Fünffache gestiegen. Foto: AFP

Sie nennen sich «Degenerierte» und jagen wie Wölfe im Rudel. Rund drei Millionen spekulative Kleinanleger haben sich auf der Internetplattform Reddit zusammengetan, um Aktien geschwächter Firmen en masse zu kaufen und Hedgefonds in die Verlustzone zu treiben. Die Technologiebörse Nasdaq ist beunruhigt und ermuntert die Börsenaufsicht SEC (United States Securities and Exchange Commission), zu untersuchen, ob ein illegales «Pump and dump»-Spiel gespielt wird.

Die Exzesse sind nur mit der Internet-Börsenblase von 2000 zu vergleichen. Gamestop, ein altbackener Videoanbieter mit immensen Verlusten, ist an der Börse in nur einer Woche um das Fünffache gestiegen. Letzten Sommer war die Aktie für vier Dollar zu haben, diese Woche schoss sie wie eine Rakete auf 380 Dollar. Ebenso extrem ging es bei der bis vor kurzem vom Bankrott bedrohten Kinokette AMC zu und her. In nur einem Tag hob sie diese Woche um 260 Prozent ab. Die Reihe der Kursexplosionen nimmt jeden Tag weiter zu und umfasst nun gut ein Dutzend Aktien, darunter die alten Phonehersteller Nokia und Blackberry und Koss, ein Hersteller von Kopfhörern, der diese Woche mit einem Plus von 405 Prozent an einem Tag auffiel.