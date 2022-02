L’Osteria zieht ins ehemalige Plaza – Internationale Pizza-Kette statt saisonaler Regio-Food Das Café-Restaurant Lilly Jo macht in Basel einer deutschen Pizza-und-Pasta-Kette Platz. Dominik Heitz

Lilly Jo ist bereits wieder weg. Im ehemaligen Kino Plaza gibt es künftig Pizza und Pasta. Mimmo Muscio

Mit der Eröffnung eines Lilly Jo im ehemaligen Kino Plaza im Oktober 2019 hatte sich die Gastronomiegruppe ZFV Erfolg versprochen. Doch dann kam Corona. Und schliesslich entschied sich die ZFV, das sich auf zwei Stockwerken ausbreitende Deli-Café an der Ecke Steinentorstrasse/Stänzlergasse zu schliessen. Das war im August vergangenen Jahres.

Jetzt zieht die deutsche Pizza-und-Pasta-Kette L’Osteria in die grosszügigen Räumlichkeiten des einstigen Lichtspieltheaters. Die Umbauten sind in vollem Gang. «Ciao Basel!» heisst es auf einem grossen schwarzen Plakat – mit dem Verweis, dass die Eröffnung des neuen Gastrobetriebs auf diesen Frühling geplant sei.

1999 in Deutschland gegründet und inzwischen europaweit mit Filialen präsent – auch bald in Basel an der Steinentorstrasse: Die Pizza-&-Pasta-Kette L’Osteria. Foto: Dominik Heitz

Ihr erstes Lokal eröffnete L’Osteria 1999 in Nürnberg, weitere folgten. Inzwischen existieren rund 150 Restaurants dieser Kette – und nicht mehr nur allein in Deutschland, sondern auch in Ländern wie England, Frankreich, Tschechien, den Niederlanden und in der Schweiz. Hier gibt es bereits in Biel einen Ableger, weitere folgen nun in Basel und Luzern.

Weil die Kette relativ rasant gewachsen ist, entschied man sich, mit der GVS Lebensmittelhandel GmbH als Partner eine eigene Pastamanufaktur, die Pastificio No. 12, sowie eine eigene Kaffeerösterei, die Bar Italiana, zu betreiben.

