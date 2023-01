Duggingen – InterGGA übernimmt Kabelnetz «Damit stärken wir unsere Position in der Region», sagt Geschäftsführer Christopher Lützelschwab. Daniel Aenishänslin

Das Kabelnetz Duggingens soll schrittweise ausgebaut werden.

Die InterGGA gibt in einer Medienmitteilung bekannt, dass sie das Dugginger Kabelnetz übernimmt. Sie werde es in den nächsten Jahren schrittweise ausbauen, damit ihre Klientel auch künftig die volle Leistung der Quickline-Produkte nutzen könne. «Mit dem Verkauf des Kabelnetzes an die InterGGA haben wir den richtigen Entscheid getroffen», lässt sich Duggingens Gemeindepräsident Beat Fankhauser zitieren, «die Übernahme durch die InterGGA ist das Resultat einer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft.» Gemeinderat Peter Tschudin ergänzt: «Mit der InterGGA wurde eine regionale und mit dem Kabelnetz bestens vertraute Käuferin gefunden.»

Die Dugginger Gemeindeversammlung hat am 15. Juni vergangenen Jahres das Reglement über die kommunale Kabelnetzanlage aufgehoben und damit den Weg für den Verkauf des Netzes an die InterGGA frei gemacht. Die InterGGA versorgt die Duggingerinnen und Dugginger mit Internet-, TV-, Festnetz- und Mobile-Produkten. Für die Kundschaft ändert sich einzig, dass der Digitalanschluss in Zukunft direkt von der InterGGA verrechnet wird. «Mit der Übernahme des Kabelnetzes stärken wir unsere Position in der Region», sagt Christopher Lützelschwab, Geschäftsführer der InterGGA,

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

