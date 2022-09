Champions League – Inter erledigt die Pflicht – was zeigt Lewandowski gegen die Bayern? Inter Mailand gewinnt bei Viktoria Pilsen 2:0. Das Spiel des Abends steigt aber in München. Dort trifft Robert Lewandowski mit Barcelona auf seinen alten Arbeitgeber.

Inter-Spieler feiern das 1:0 von Edin Dzeko (2.v.r.). Foto: Joe Klamar (AFP)

Gruppe C: Inter schlägt Pilsen – Knüller zwischen Bayern und Barça

Inter Mailand gab sich auswärts gegen Viktoria Pilsen keine Blösse. Edin Dzeko in der 20. Minute und Denzel Dumfries nach 71 Minuten sorgten für den erwarteten Sieg. Die Italiener hätten in der vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer geleiteten Partie noch mehr Tore erzielen können. Sie verwerteten ihre Chancen jedoch nicht. Auch nicht in Überzahl. Pilsens Pavel Bucha sah nach einer Stunde wegen einem harten Foul die rote Karte.

Das Spiel des Abends steigt in München. Die Bayern spielen gegen Barcelona, wo sich Robert Lewandowski in Topform befindet. Kann er seinen alten Arbeitgeber ärgern?

Gruppe D: Tottenham verliert bei Sporting – Marseille empfängt Frankfurt

Lange deutete sich bei Sporting Lissabon gegen Tottenham ein torloses Unentschieden an. In den Schlussminuten änderte sich das Bild jedoch. Paulinho in der 90. Minute und Arthur Gomes in der 93. Minute sorgten für den 2:0-Sieg für die Portugiesen. Damit liegt Sporting mit zwei Siegen aus zwei Spielen und dem Punktemaximum an der Tabellenspitze.

DPA/heg

