Corona verschärft Personalmangel – Intensivpflegerin gesucht – aber bitte ohne Kinder In der Intensivpflege fehlt es an Personal. Und trotzdem findet die dafür hochqualifizierte Janine Neuhaus kaum eine passende Stelle. Warum? Weil sie Kinder hat. Catherine Boss

Hochqualifiziert und trotzdem auf Stellensuche: Janine Neuhaus, Intensivpflegeexpertin. Foto: Michele Limina

Auf den Intensivstationen werden die Betten wegen Covid-19 wieder knapp. Im Kanton Schaffhausen mussten bereits Patienten verlegt werden, auch in Zürich füllen sich die Stationen. Es bringt in dieser Situation wenig, mehr Betten und Beatmungsgeräte in die Zimmer zu stellen. Denn es fehlt das hochspezialisierte Personal. Doch auf den Intensivstationen bleiben Stellen unbesetzt.

Eigentlich gäbe es Hoffnung. Die Lehrstellen in der Pflege sind begehrt. Der Bachelorstudiengang für diplomierte Pflegefachpersonen hat beispielsweise an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft 70 Prozent mehr Anmeldungen als im Vorjahr. Offenbar hat die Corona-Krise bei vielen jungen Menschen den Wunsch geweckt, zu helfen. Und mit dem Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative verspricht der Bundesrat jetzt eine Ausbildungsoffensive gegen den Fachkräftemangel.