«RRR» auf Netflix – Intensiver als alles, was aus Hollywood kommt Das Actionepos ist ein Riesenhit in Indien und strotzt vor Wut gegen die Kolonialisten. Das Kino aus dem Süden des Landes übertrifft gerade den Erfolg von Bollywood. Pascal Blum

So trainiert der Kämpfer Bheem für den Aufstand: Szene aus «RRR». Foto: N&N Creations GmbH

Während der Herstellung dieses Films kam kein Tier zu Schaden. Das gilt für die Pferde, Ochsen und Tiger, für Leoparden, Wölfe, Bären und Schlangen. Alle kommen in «RRR» vor, alle wurden digital erstellt. Denn kein Viech der Welt lässt sich trainieren für das, was in diesem Actionepos geschieht.