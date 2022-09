Vierspurausbau Liestal – Intensivbauphase steht vor der Tür Es wird laut, denn es kommt die neue Weiche. Daniel Aenishänslin

Der Vierspurausbau schreitet voran. Foto: Lucia Hunziker

Es wird laut für die Anwohnerinnen und Anwohner Liestals im Gebiet von der Schauenburgerstrasse bis zum Bahnhof . Am Wochenende vom 23. bis 25. September geht der Vierspur-Ausbau der SBB in eine Intensivbauphase. Es stehen lärmintensive Nachtarbeiten an, die sogenannte Schotterstopfarbeiten beinhalten. Das Ende dieser Phase tritt am Montag, 26. September um 5 Uhr ein. Auch tagsüber wird gearbeitet.

Nach Frenkendorf führt seit dem 16 September in diesem Bereich nur noch ein langes Gleis, da die SBB das Gleis 1 bis zum Burggraben ausser Betrieb genommen haben. Am Wochenende vom 24./25. September bauen die SBB deshalb im Bereich zwischen Schauenburgerstrasse und Spitalstrasse eine neue Weiche ein. Dadurch wird der Einspurbereich auf wenige hundert Meter verkürzt.

