Deutsche Uraufführung in Basel – Inspiriert von Vaters Tod Er hat Krebs. Sie fährt ihn ins Krankenhaus. Dennoch geht es in «Un Sentiment de Vie» von Claudine Galea eigentlich gar nicht um den Vater. Raphaela Portmann

Anne Haug steht für die deutsche Uraufführung von «Un Sentiment de Vie» allein auf der Bühne des Schauspielhauses. Foto: Ingo Hoehn

In diesem Stück soll es um ihren Vater gehen, sagt sie. Es könne ihr gelingen, in ihn hineinzuschlüpfen und aus ihm heraus zu schreiben. Das könne eigentlich bei jeder Person gelingen. Es soll um ihren Vater gehen, seine Herkunft, seinen Krieg, seinen Krebs und seinen Tod. Doch erst mal geht es in «Un Sentiment de Vie» lange nicht um den Vater.

Es geht um Falk Richter und seinen frühen Text «My Secret Garden». So wollte sie ihr Stück auch nennen, doch das ging ja nicht mehr. Sie hätte es auch «Mein Vater» nennen können – stattdessen heisst es nun «Un Sentiment de Vie», ein Lebensgefühl. Ganz ohne Wertung. Weder gut noch schlecht. Einfach ein Gefühl.