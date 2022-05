Baselland Tourismus – Inspiration für alle, die organisieren Baselland Tourismus lädt zum ersten Event Day Baselland nach Pratteln. Über 30 Partner informieren über die vielfältigen Veranstaltungslokale und Rahmenprogramme im Baselbiet. Daniel Aenishänslin

Michael Kumli, Geschäftsführer von Baselland Tourismus (links, hier mit Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler), rührt die Werbetrommel für die schönen Baselbieter Lokalitäten. Foto: Dominik Plüss

Der Event Day von Baselland Tourismus richtet sich an Meeting- und Eventplanerinnen, Veranstalter und Agenturen. Der Anlass soll eine Inspirationsquelle sein für Personen, die ihr Geburtstags- oder Hochzeitsfest selbst planen sowie in der Firma oder im Verein Tagungen und Teamevents organisieren. Der Anlass findet im Tagungs- und Eventcenter in Pratteln statt. Durch das Programm führt TV- und Radiomoderator Dani von Wattenwyl.

Das Baselbiet biete viel, schreibt Baselland Tourismus in einer Medienmitteilung. Die Palette reiche vom charmanten Lokal abseits im Grünen bis zum topmodernen Eventcenter. Der Event Day biete spannende Einblicke in vielfältige Angebote. Über 30 davon sind vor Ort vertreten. Im persönlichen Gespräch lernen die Teilnehmenden die Menschen dahinter kennen.

«Mit dem Event Day wollen wir einen Beitrag dazu leisten, die Leute zu inspirieren und für die tollen Angebote zu begeistern», sagt Michael Kumli, Geschäftsführer von Baselland Tourismus. Der Event Day ist in eine Morgen- und Nachmittagssession unterteilt, damit Interessierte an einem Halbtag auf ihre Kosten kommen können. Der Besuch des Events ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.

