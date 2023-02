Klimaklage gegen Holcim – Inselbewohner klagen gegen Schweizer Weltkonzern Der Zementkonzern Holcim muss sich vor Gericht verantworten – wegen seiner Rolle beim Klimawandel. Der Fall ist eine Premiere in der Schweiz. Welche Chancen Klimaklagen heute haben. Martin Läubli Stefan Häne

Der Zementhersteller Holcim wird verklagt, weil er zu wenig gegen den Klimawandel tue: Zementwerk in Eclépens. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Das Zuger Kantonsgericht muss sich mit einem brisanten Fall befassen. Am Dienstag haben drei Bewohner und eine Bewohnerin der kleinen indonesischen Insel Pari Klage gegen Holcim am Firmenhauptsitz in Zug eingereicht.