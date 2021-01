Zubringer Bachgraben-Allschwil – Ins Bachgraben-Quartier fährt noch lange kein Tram Im Allschwiler Quartier hat der Strassenzubringer an die Nordtangenten-Autobahn Priorität. Thomas Dähler

Life-Sciences im Bachgraben-Quartier, dem Baselbieter Silicon Valley: das Gebäude der Janssen Pharmaceutical von Johnson & Johnson. Foto: Florian Bärtschiger

Es war nur eine Randnotiz in der Mitteilung der Regierungen der beiden Basel: Die geplante Tramverbindung vom Bahnhof Basel-St. Johann ins Allschwiler Bachgraben-Quartier wird nur realisiert, wenn sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis als genügend erweist – und auch in diesem Fall erst dann, wenn das Quartier strassentechnisch an die Nordtangente angeschlossen ist. Der Entscheid liegt in der Kompetenz der Regierungen, auch wenn der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt eine Motion von Jörg Vitelli (SP) überwiesen hat, die eine gleichzeitige Realisierung von Strasse und Schiene vorsah.