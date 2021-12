Einkehren: Gasthof Mühle in Aesch – Innovatives, gut gemacht Ein junge und aufgestellte Frau- und Mannschaft sorgt in der Mühle in Aesch, dass es dem Gast wohl ergeht. Ein Versprechen für die Zukunft. Heiner Oberer

«Wir wollen bei den Besten sein»: Thibault Wendling (l.), Geschäftsleiter und Gastgeber des Gasthofs Mühle in Aesch, und Küchenchef Péter Dualszky. Foto: Pino Covino

Der Empfang. Wichtig. So, dass man sich sofort wohlfühlt und nicht als potenzielle Bedrohung behandelt wird. «Ich versuche beim Empfang, jedem Gast ein Lächeln zu entlocken. Damit er sich gleich wie zu Hause fühlt», sagt Thibault Wendling (24), der seit 2020 im Betrieb und seit Oktober 2021 Geschäftsleiter im Gasthof Mühle in Aesch ist. Er korrigiert. «Ich sehe mich nicht primär als Geschäftsleiter, sondern als Gastgeber.» Eigentümerin der Mühle ist die Bürgergemeinde Aesch.

Weiter nach der Werbung

Wir werden an einen Tisch mit prächtiger Aussicht auf den leicht überzuckerten Gempen und die Ruine Dorneck begleitet. Das Interieur der Mühle, die vor vier Jahren umgebaut wurde, ist hell und einladend. Die Mitte des Gastraums nimmt ein grosser Weinschrank ein, wo Weine aus der ganzen Welt lagern und darauf warten, genossen zu werden.

Wendling empfiehlt uns zum Apéro einen Mühle Spritz (12 Franken). Ein erfrischender Auftakt aus hausgemachtem Limoncello, Prosecco und Limettensaft. Weiter geht es mit einem Gruss aus der Küche. Eine Karottenmousse mit Quinoa und schwarzem Knoblauch. Sehr sympathisch, wie die umtriebige Servicefachfrau Kathrin aus Deutschland in gebrochenem Schweizerdeutsch die Überraschung aus der Küche erklärt. Das passt gut zur herzlich-humorvollen Art, mit der Wendling von Küche und Keller schwärmt und einem das Gefühl gibt, als Gast willkommen zu sein.

Verzicht auf Vorgefertigtes

Zur Vorspeise wählt meine Begleitung einen Mühlesalat (10 Franken), bestehend aus verschiedenen Blattsalaten, Gemüse und saisonalen Früchten an einem Mühle-Dressing. Ein farbenfroher Auftakt, der die Augen meiner Begleitung zum Leuchten bringt. Ich entscheide mich für fermentierten Fenchel mit gebeiztem Ei (16 Franken): eine moderne Interpretation mit Fenchel, geriebenem Eigelb, Passionsfruchtgelee, Blumenkohl und Nüssen.

Zur Hauptspeise gibt es das Kalbs-Araignée – auch Fledermaus genannt, weil sich die Marmorierung wie ein Spinnennetz durch das Fleisch zieht – mit Risotto und Pilzen (für 25 Franken) und die Entenkeulen aus dem Ofen mit Rotkohl und Spätzli (23 Franken). Beides sind erstklassige Kreationen. Dazu passt der Muttenzer Pinot noir Hohle Gasse von Urs Jauslin (zu 65 Franken).

Küchenchef Péter Dualszky (30), aus Ungarn in die Schweiz, gezogen, erklärt die Küchenphilosophie so: «Die besten Produkte sind die, die frisch und unbehandelt sind. Darum wird vieles bei uns im Haus produziert. Wir verzichten auf vorgefertigte Lebensmittel.» Wendling fügt an: «Der sorgsame Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie.» So kauft der Küchenchef, oder wie es Wendling formuliert «der Kochkünstler», wann immer möglich auf einem Bauernhof in der Region ein. Das Ricola-Schwein, das mit Ricolakräutern gefüttert wurde, und weitere Fleischspezialitäten kommen von der Metzgerei Schaad in Aesch.

Motiviertes Team

Neben dem Gasthof kann sich der Gast an der Bar einen Cocktail oder Schlummertrunk genehmigen und sich anschliessend in einem der 24 teils frisch renovierten Hotelzimmer zur Ruhe betten. Für Bankette, Seminare, Vorträge oder Konzerte stehen verschiedene Eventräume zur Verfügung.

Als besondere Attraktivität bietet die Mühle im Chäs-Hüttli verschiedene Fondues und Raclette an. Elf Mitarbeitende sorgen dafür, dass alles rundläuft. Da ist eine junge und aufgestellte Crew mit Freude und dem Willen, Innovatives zu schaffen, an der Arbeit. Sie sorgt dafür, dass der Gasthof Mühle zum Ort freudiger Einkehr von Gourmets, Wanderern, Geschäftsleuten, Töfffahrern und Bikern geworden ist. Oder wie es Thibault Wendling sagt: «Wir wollen bei den Besten sein – und das schaffe ich nur mit einem motivierten Team.»

Bewertung Infos einblenden Service: charmant und aufmerksam Essen: Innovativ und modern Preis: angemessen und fair Ambiente: hell und einladend

Fehler gefunden?Jetzt melden.