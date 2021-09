Replik auf BaZ-Leitartikel – Innerhalb der SP gibt es noch viel mehr «Risse»! BaZ-Redaktor Simonsen kritisiert «die brüchige Liaison zwischen Linken und Migranten». SP-Nationalrat Atici gibt ihm teilweise recht und propagiert gleichzeitig die Stärke seiner Partei. Mustafa Atici

Ismail Algin von «Mitenand» und Abdul Koca vom Verein Kulturbrücke. «Wir fühlen uns von der SP nicht vertreten. Das ist schon lange vorbei», sagt Abdul Koca. Foto: Nicole Pont

Leif Simonsen beschreibt in seinem Leitartikel den «kleinen, kaum wahrnehmbaren Riss», der sich zwischen der SP und der Migrationsbevölkerung auftue. Wo er recht hat: Es gibt immer wieder Differenzen innerhalb der SP, auch zum einen oder anderen Teil der Migrationsbevölkerung. Ich kann Herrn Simonsen aber versichern, dass es innerhalb der SP noch viel mehr «Risse» gibt! Denken Sie zum Beispiel nur an die schwierige Konstellation mit den Gewerkschaften in europapolitischen Fragen. Oder an die älteren Genossinnen und Genossen, die wohl kaum alle genderpolitischen Innovationen der Partei teilen. Oder an die umweltpolitischen Prioritäten, die ebenfalls oft brüchig sind. Die grosse und starke Klammer der SP ist und bleibt ihre ausgeprägt soziale Sichtweise und ihr gesamtheitlicher Fokus in sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen.