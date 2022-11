Wie sanierungsbedürftig ist es wirklich? – Initiative zum Erhalt des Basler Musical-Theaters kommt zustande Die Initianten wollen die «sinnlose Zerstörung der Kulturinfrastruktur» verhindern. Sie zweifeln an den Aussagen der Regierung, wonach das Gebäude baufällig sei. Leif Simonsen

Kulturschaffende wehren sich gegen den Abriss des markanten Musical-Theaters, das 1995 eingeweiht wurde. Das Sägezahndach stammt aus dem Jahr 1958. Foto: Roland Schmid

Das Basler Musical-Theater soll abgerissen werden und einer Schwimmhalle weichen. Mit diesen Plänen hat es die Basler Regierung zwar geschafft, die Sportlobby zu besänftigen, die sich seit 1964 für ein 50-Meter-Becken in der Region einsetzt. Gleichzeitig hat sie aber neue Feinde in der Kulturlobby bekommen. Und die sind nicht weniger aufmüpfig. In vier Monaten hat ein Komitee um den Rentner Toni Kleimann die 3000 benötigten Unterschriften für die Volksinitiative «Erhalt des Musical-Theaters Basel» gesammelt.