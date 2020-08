SVP frustriert – Initianten laufen mit ihrer Verkehrsvorlage in Liestal auf Der Liestaler Einwohnerrat hat eine Initiative zur Wiederherstellung einer Bushaltestelle für ungültig erklärt. Thomas Gubler

Seit Dezember 2019 fährt der Bus 83 ab Bahnhof Liestal eine andere Route. Foto: Tino Briner

Für einmal fand der Grundsatz «in dubio pro populo» (Im Zweifel für das Volk) keine Anwendung. So erklärte der Liestaler Einwohnerrat am Mittwochabend eine Volksinitiative aus SVP-Kreisen für ungültig. Grund dafür war, dass der Gegenstand der Initiative weder in die Kompetenz des Stadtrats noch des Einwohnerrats fiel, sondern einzig in die des Kantons. Die Stadt konnte das Anliegen weder in ein Gesetz noch in eine Verordnung oder in ein Investitionsvorhaben «giessen».

Konkret ging es um die Bushaltestelle Wasserturmplatz, die vom Bus der Linie 83 (Liestal–Arisdorf–Kaiseraugst–Pratteln) aufgrund einer Änderung der Linienführung seit dem Fahrplanwechsel 2019 nicht mehr angefahren wird. Dies wollte ein Initiativkomitee aus dem Umfeld der SVP Liestal rückgängig machen und reichte eine nicht formulierte Volksinitiative mit rund 500 Unterschriften ein.

Keine Tipps und Tricks

Aus den genannten Gründen aber empfahl der Stadtrat dem Einwohnerrat, die Initiative für ungültig zu erklären. Dies sorgte für einen gewissen Unmut. «Unter diesen Umständen sind die Initianten regelrecht dreingelaufen, zumal die Vorprüfung positiv verlaufen war», sagte SVP-Fraktionschef Hanspeter Meyer. Das wiederum mochte Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) nicht auf sich sitzen lassen. «Die Stadtverwaltung nimmt keine materielle Prüfung vor. Sie erteilt keine Tipps und macht keine Tricks», sagte Spinnler.

Am Schluss konnten die Wogen dann aber doch noch geglättet werden. Zwar wurde die Initiative für ungültig erklärt, das Anliegen der 500 Unterzeichner aber als Petition gewertet und diese als Postulat an den Stadtrat überwiesen. Dies, damit sich der Stadtrat an kompetenter Stelle für das Anliegen einsetze.

An kompetenter Stelle ist die Sache übrigens bereits anhängig gemacht. Dem Landrat wurde seinerzeit bereits eine entsprechende Petition unterbreitet, die das Kantonsparlament bereits am 28. Mai an den Regierungsrat überwies.