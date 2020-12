Wie sieht ein gutes Programm der Öffentlich-Rechtlichen aus? Symbolbild: Getty Images / iStockphoto

In Deutschland artet derzeit gerade ein Konflikt aus, den wir in der Schweiz ebenfalls gut kennen. Es geht im Kern um die Qualität der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten – und was diese kosten dürfen. Eine Debatte also, die auch hier immer wieder leidenschaftlich geführt wird. Und eine Debatte, die ja bereits in eine stark umkämpfte Volksinitiative («No Billag») mündete, so sehr bewegt uns dieses Thema.

Ich bin ein grosser Fan des klassischen Fernsehens, wenn man das so nennen mag. Es muss nicht immer Netflix sein, und die Öffentlich-Rechtlichen gehören für mich dazu, bei aller berechtigten Kritik an den gesendeten Inhalten. Was stört, bei uns ebenso wie in Deutschland, ist der bevormundende Unterton, sind Beiträge, die mehr erziehen als informieren wollen.