Gastbeitrag zum Klybeckareal – «Information, Dialog und Beteiligung bedeuten uns sehr viel» Der Verein Zukunft Klybeck behauptet, die Planungspartner gingen einer öffentlichen Auseinandersetzung über die Zukunft des Areals aus dem Weg. Das Gegenteil sei der Fall, kontern sie. Eine Replik. Meinung Beat Aeberhard , Philipp Fürstenberger , Christian Mutschler

Das neue Stadtquartier Klybeck plus reicht vom Rhein bis zur Wiese. Visualisierung: zvg

In Basel haben wir mit dem Klybeckareal die einmalige Chance, jahrzehntelang geschlossene und unzugängliche Industrie- und Produktionsareale mit neuem städtischem Leben zu füllen. Ziel ist ein Stadtteil für alle, mit allem, was eine Stadt ausmacht – mit eigenständiger Identität, ideal zum Wohnen, inspirierend als Arbeitsort, mit grossen Frei- und Grünräumen, intelligenter Verkehrsinfrastruktur, Platz für kleinere und grössere Geschäfte, Raum für Gewerbe und Produktionsbetriebe, attraktiven Schulorten und öffentlichen Einrichtungen.

Bei den Planungen im Projekt Klybeckplus wurde die interessierte Bevölkerung von Anfang an als Gesprächspartnerin und Impulsgeberin in den Planungsprozess einbezogen. Schon in der Phase 1 der Arealentwicklung (2016–2017) konnten sich alle Interessierten in die Programmformulierung für die Testplanung einbringen und anschliessend die Ergebnisse der Planungsarbeit kommentieren. Die Erkenntnisse der Beteiligung flossen konkret in den Synthesebericht zur Testplanung ein, der die Grundlage für alle weiteren Planungsschritte war.

«Information, Dialog und Beteiligung bedeuten uns sehr viel.»

Im Frühling und Sommer dieses Jahres ging die Beteiligung bei der Entwicklung des Klybeckareals in eine weitere Runde. Es gab digitale, öffentliche Gruppendiskussionen, moderierte Dialogveranstaltungen speziell für Jugendliche, Migrantinnen und Migranten, Gewerbe und Wirtschaft sowie Echoraum Vision Klybeckplus und eine ganze Reihe an öffentlichen Diskussionsveranstaltungen auf dem Areal. Das Stadtteilsekretariat Kleinbasel und die Quartierarbeit Klÿck organisierten eine mobile Beteiligung für spontane Diskussionen im Quartier. Eine offene Onlineumfrage rundete das Mitmachangebot ab. Alle Rückmeldungen und Impulse aus Dialog und Beteiligung wurden ausführlich dokumentiert und auf den verschiedensten Kanälen öffentlichkeitswirksam verbreitet.

Neben all den erwähnten Veranstaltungen haben wir und viele unserer Kolleginnen und Kollegen mittlerweile einige Hundert Gespräche mit interessierten Personen geführt, an zahlreichen Veranstaltungen, Präsentationen und Dialogrunden im kleinen und grossen Kreis teilgenommen. Information, Dialog und Beteiligung bedeuten uns sehr viel. Zu behaupten, die Planungspartner Rhystadt, Swiss Life und der Kanton Basel-Stadt gingen einer öffentlichen Auseinandersetzung aus dem Weg, entspricht schlichtweg nicht den Tatsachen.

«Wir freuen uns, wenn wir im Frühjahr 2022 das städtebauliche Leitbild für das Klybeckareal öffentlich vorstellen dürfen.»

Das Gegenteil ist der Fall. Gerade in der öffentlichen Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern haben wir über Zuspruch und Kritik vieles gelernt. Natürlich können nicht alle Ideen übernommen werden. Aber wir sind ein grosses Stück vorangekommen. Und bei einigen Themen gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen – auch bei den Teilnehmenden an den Beteiligungsveranstaltungen selbst.

Im Augenblick arbeiten die Planungspartner intensiv an der Fertigstellung des städtebaulichen Leitbilds. Dabei diskutieren wir insbesondere bei den Themen bauliche Dichte, Frei- und Grünräume und Mobilität auch die Rückmeldungen und Impulse aus Dialog und Beteiligung. Das sind alles spannende Prozesse. Wir freuen uns, wenn wir im Frühjahr 2022 den Baslerinnen und Baslern und allen anderen Interessierten als nächsten Schritt das städtebauliche Leitbild für das Klybeckareal öffentlich vorstellen dürfen. Und wir freuen uns auf viele weitere anregende Informations-, Dialog- und Beteiligungsveranstaltungen in den kommenden Jahren.

