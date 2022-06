Flughäfen Zürich und Genf lahmgelegt – Informatikpanne: Skyguide sperrt Luftraum über der Schweiz Eine technische Panne bei der Flugsicherung Skyguide legt derzeit den Luftverkehr lahm – an den Flughäfen Genf und Zürich sind keine Starts und Landungen möglich. UPDATE FOLGT

Müssen wegen Panne am Boden bleiben: Flieger der Swiss am Flughafen Kloten. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Wegen einer Informatikpanne bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide sind die Flughäfen Zürich und Genf derzeit lahmgelegt. Es können weder Flugzeuge starten noch landen, wie eine Sprecherin in Zürich auf Anfrage sagte.

Die Skyguide teilt mit, dass es in den frühen Morgenstunden zu einer technischen Störung gekommen sei, weshalb der Schweizer Luftraum aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt worden ist. «Diese Luftraumsperrung gilt bis auf Weiteres», heisst es in einer Medienmitteilung. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung und bedaure den Vorfall sowie die Konsequenzen für die Flughäfen Genf und Zürich sowie deren Passagiere.

Der Zürcher Flughafen sei zwar offen, sagte eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage. Derzeit könnten aber wegen der Informatikpanne bei Skyguide keine Flugzeuge starten und landen. Das Check-in laufe weiter. Die Boardings seien jedoch gestoppt worden.

Derzeit sei offen, wie lange die Panne daure. Der Genfer Flughafen schreibt auf seiner Seite, dass der Unterbruch bis 8 Uhr dauern dürfte. Es handle sich um eine grosse Panne.

Der Euroairport Basel-Mulhouse ist vom Vorfall nicht direkt betroffen, da hier die französische Flugsicherung DSNA (Direction des Services de la Navigation Aérienne) zuständig ist, der Flughafen liegt auf französischem Gebiet. Die Sperrung des Schweizer Luftraums hat aber doch indirekt Auswirkungen auf mögliche Flugrouten.

So konnten die Flugzeuge der Swiss nicht alle auf diesen nächstgelegenen Flughafen ausweichen. So landeten die Maschinen aus Chicago und Montreal zwar in Basel, jene aus Dubai und Johannesburg wichen aber nach Mailand aus. Der Flug aus Shanghai wird in Wien landen.

Die United-Flüge aus Chicago und New York werden nach Frankfurt umgeleitet, Thai Airways aus Bangkok sowie Etihad aus Abu Dhabi werden in München landen. Die frühen Kurzstreckenflüge von Deutschland oder Österreich wurden gestrichen.

Wegen einer Informatikpanne können derzeit am Flughafen Genf keine Maschinen starten und landen. (Archivbild) Salvatore die Nolfi (Keystone)

SDA/lop

