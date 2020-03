Soziale Choreografien

Es ist eine strenge Woche für Hannah Weinberger. An deren Ende wird die Ausstellung bei Nicolas Krupp eröffnet, zu der Jürg Stäuble sie dazu geladen hatte und auch ein Termin auf der Baustelle der Primarschule Lysbüchel soll stattfinden. Weinberger hatte den Kunst und Bau-Wettbewerb gewonnen. Geht alles nach Plan, wird ihre Arbeit noch in diesem Jahr realisiert. Es liegt also wohl nicht allein an dem vorfrühlingshaften Wetter an diesem Tag, dass sie Schnee vermisst. Schnee lässt alles anders tönen und er entschleunigt.