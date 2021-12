China geht gegen Prominente vor – Influencerin muss Rekordstrafe zahlen

Huang Wei tritt im Internet unter dem Namen Viya auf und gilt in Chin als «Livestream-Königin». (20. April 2021)

Die chinesische «Livestream-Königin» Huang Wei muss wegen Steuervergehen umgerechnet rund 193 Millionen Franken zahlen. Die drastische Strafe für die Influencerin, die unter dem Namen Viya im Internet auftritt, sorgte am Dienstag für grossen Wirbel. Das Parteiorgan «Volkszeitung» sprach von einer «Warnung» für andere berühmte Persönlichkeiten des boomenden E-Commerce-Geschäfts, «dass ihre Webauftritte nicht ausserhalb des Rechts stattfinden».

Die 35-Jährige habe 643 Millionen Yuan an Steuern hinterzogen, indem sie Einkommen verschwiegen oder falsch deklariert habe, teilte das Steueramt der ostchinesischen Stadt Hangzhou mit.

Nach der Verhängung der Steuerstrafe sind die Seiten der Influencerin aus chinesischen Online-Netzwerken verschwunden. Die populäre Livestream-Seite von Wei beim Online-Versandhandel Taobao war am Dienstag nicht mehr aufrufbar. Auch Suchen nach ihren Seiten in den Netzwerken Weibo und Douyin brachten keine Ergebnisse.

Das Vorgehen ist Teil einer laufenden Kampagne der Behörden gegen Prominente und das Showgeschäft in China. Es ist jedoch eine der härtesten Strafen, die jemals gegen einen chinesischen Star verhängt wurde. Sie übersteigt beispielsweise die 884 Millionen Yuan, welche die berühmte Schauspielerin Fan Bingbing 2018 an die Steuerbehörden zahlen musste.

«Schockwelle» für die Livestream-Industrie

Mit ihren zahllosen Followern ist Huang Wei der Star der Influencer-Gemeinde, da sie bis zu zehn Millionen Zuschauer für eine ihrer Online-Shows zur Werbung für Produkte mobilisieren kann. Nach Schätzungen von Branchenkennern soll sie 2020 mehr als 31 Milliarden Yuan (4,5 Milliarden Franken) an Umsätzen generiert haben – mehr als jede andere Internetgrösse.

Die Strafe werde «Schockwellen» durch die Livestream-Industrie schicken, schrieb am Dienstag die Hongkonger «South China Morning Post». Huang Wei und ihr Ehemann Dong Haifeng akzeptierten die Strafe und veröffentlichten eine ausführliche Entschuldigung im Onlinedienst Weibo. Sie habe «im Verlauf der Ermittlungen» festgestellt, dass sie gegen Steuergesetze verstossen habe, erklärte die Influencerin. Sie sei daher «sehr reumütig» und bitte die Öffentlichkeit um Entschuldigung. Die von der Steuerbehörde gegen sie verhängte Strafe nehme sie in vollem Umfang an.

Viya war bereits im Juni wegen eines Verstosses gegen Werbegesetze zu einer Strafe von 530’000 Yuan verurteilt worden, nachdem ihr der Handel mit gefälschten Produkten vorgeworfen wurde.

Die blühende Livestream-Industrie in China hat mit der Pandemie noch zusätzlich an Schwung gewonnen. In diesem Jahr sollen die Umsätze nach Schätzungen von Marktforschern 1,2 Billionen Yuan (173.5 Milliarden Franken) erreichen – vor vier Jahren waren es erst 19 Milliarden Yuan.