Los emol – der BaZ-Podcast – Influencer: Moderne Superstars oder geldgeile Narzissten? Die Basler Instagrammerin Morena Diaz erzählt, wie man zum Meinungsmacher auf den sozialen Medien wird, wie man damit Geld verdient und warum sie heute gewisse Werbe-Deals nicht mehr eingehen würde. Raphaela Portmann

Die einen hassen sie, die anderen machen sie zu Millionären: Influencer scheinen in den letzten zehn Jahren wie Unkraut ungehemmt aus dem Social-Media-Boden zu schiessen. Und als solches werden sie auch oft betrachtet. Vielleicht haben auch Sie sich beim Lesen dieses Artikels gedacht: «Influencer? Wohl eher Influenza» und verächtlich die Nase gerümpft.

Doch was lässt einen die Profi-Poster mit einer ansteckenden Grippe vergleichen? Sprich: Wieso sind Influencer so unbeliebt und erleben seit der Pandemie trotzdem einen enormen Zuwachs an Abonnenten und Fans? Liegt es an den verzerrten Schönheitsidealen, die sie vermitteln, oder daran, dass manche von ihnen ihre Follower für den eigenen Profit ausnehmen? Oder hat es am Ende etwas mit dem Geschlecht zu tun?

Darüber spricht die Instagrammerin, Bloggerin und Aktivistin Morena Diaz in der aktuellen Podcast-Folge. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hat die werdende Mutter rund 63’000 Follower. Wenige Stunden später sind es bereits über 64’000. In «Los emol» erzählt sie über die Schattenseiten der sozialen Medien, darüber wie man selbst Influencer wird und wie viel man damit verdienen kann.

Und wer weiss: Vielleicht werden sich einige Zuhörer nach der neuesten Folge des BaZ-Podcasts ganz genau überlegen, ob sich so ein Instagram-Profil am Ende nicht doch noch lohnen könnte.

