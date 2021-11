Rekordteuerung in den USA – Inflation könnte Joe Biden die Wiederwahl kosten

Vor drei Monaten versicherte Präsident Joe Biden den US-Amerikanern, dass die steigende Teuerung nur vorübergehend sei. Sorgen seien nicht angebracht. Die Notenbank und das Finanzministerium teilten diese Meinung. Man habe genug Zeit, die Preise unter Kontrolle zu bringen, sagte Notenbankchef Jerome Powell.

Doch nun stellt sich die Frage: Hat sich der Präsident verkalkuliert? Entweder muss er «vorübergehend» neu definieren – oder eine bessere Erklärung dafür finden, warum die Teuerung auf den höchsten Stand seit 31 Jahren explodiert ist.

Der Preisschub hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Am augenfälligsten im Automarkt, wo Kunden neue Modelle bestellten, auf die sie noch immer warten, und deshalb Occasionen über dem Verkaufspreis erstanden. Hotels und Restaurants schlugen die Preise seit dem Frühjahr um mehr als 20 Prozent auf und machten die Ausfälle, die sie im Lockdown erlitten hatten, zum Teil wett.

Am verrücktesten spielt der Benzinmarkt. Während eine Tankfüllung vor vier Wochen noch 36 Dollar kostete, mussten diese Woche 51 Dollar bezahlt werden. In einem Land, in dem mehr als 90 Prozent der Arbeiter und Angestellten ein Auto brauchen, um zur Arbeit zu fahren, die Kinder von der Schule abzuholen und einzukaufen, ist der Benzinpreis ein Politikum. An ihm messen die US-Amerikaner die Teuerung.

Ein Aufschlag von 50 Prozent in einem Jahr ist deshalb eine hoch brisante Frage für einen Präsidenten, der einen Wirtschaftsaufschwung für alle, nicht nur die Vermögenden, versprochen hatte.

Unglückliches Timing

Das Problem ist, dass die Agenda des Präsidenten mit der Teuerung kollidiert. Als Vizepräsident der Regierung Obama war er nach der Wirtschaftskrise von 2009 für das dringende Ankurbelungspogramm mitverantwortlich. Allerdings fiel es so mager aus, dass sich die Wirtschaft nur langsam über fünf Jahre hinweg erholte und den Demokraten grosse Sitzverluste in den Bundesstaaten eintrug.

Deshalb forcierte Biden in diesem Jahr das grösstmögliche Investitionspaket. Den Vorwurf, erneut zu wenig getan zu haben, wollte er sich ersparen. Zwar müssten die riesigen Staatshilfen von mehr als drei Billionen Dollar die Teuerung nicht zwingend anheizen. Voraussetzung ist aber, dass die Nachfrage dafür besteht.