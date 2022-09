Rückkehr einer Totgeglaubten – Inflation für Dummies Alles wird teurer – aber ab wann spricht man von einer Inflation? Was Sie wissen müssen, um mitreden zu können. Aymo Brunetti (Das Magazin)

Handtaschen und Kunsthandwerke: Einige Venezolaner fanden während der Hyperinflation einen Weg, das abgewertete Geld anderweitig zu nutzen. Foto: Getty Images

Bis vor kurzem wurde die Inflation in Industrieländern wie eine ausgerottete Krankheit behandelt: historisch interessant, aber für die aktuelle Politik unbedeutend. In den Siebziger- und frühen Achtzigerjahren war es in der Schweiz, in Deutschland und den USA zu Inflationsschüben gekommen, danach ging die durchschnittliche Teuerung sukzessive zurück. Seit den Neunzigern erlebten wir drei Jahrzehnte lang Preisstabilität. Und das, obwohl die Geldpolitik immer expansiver wurde, die Zentralbanken also etwa die Zinsen immer weiter senkten.