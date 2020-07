ETH-Studie mit Baselbietern – Infizierte sollten sich früher testen lassen Baselland hat zusammen mit der ETH Zürich das Blut von 370 Covid-19-Infizierten getestet. Und einen interessanten Unterschied in der Qualität der Antikörper bemerkt. Katrin Hauser

Auf der Jagd nach dem besten Antikörper. (Symbolbild) Foto: Keystone

Das Blut von 370 Baselbietern hat die Covid-19-Forschung in der Schweiz einen kleinen, aber durchaus relevanten Schritt weitergebracht: Die Leute lassen sich nicht früh genug testen, so die wichtigste Erkenntnis der Studie. «Das Sammeln der Proben und ihre erste Auswertung haben gezeigt, dass sich die erkrankten Personen eher spät auf Covid-19 haben testen lassen und jeweils schon einige Tage infektiös für ihre Umgebung waren», teilt der Kanton Baselland am Dienstagmorgen mit.