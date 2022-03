Alle Sieger am Swiss Open – Indonesien gewinnt gleich doppelt Das Swiss Open findet mit dem Finalsonntag einen würdigen Abschluss. Die Siegerinnen und Sieger kommen aus Bulgarien, Indien, Deutschland und gleich zweimal aus Indonesien. Linus Schauffert

Konnte das Swiss Open im Herreneinzel gewinnen: Der Indonesier Jonatan Christie. Foto: Marco Kunz

Pusarla Venkata Sindhu gewinnt vor Hunderten Fans das entscheidende Game im Dameneinzel. 21:8 deklassiert sie die Thailänderin Busanan Ongbamrungphan. Doch dieses Game sollte am Finalsonntag an den Swiss Open 2022 das eindeutigste bleiben.

Im ersten Finalspiel trafen die bulgarischen Schwestern Gabriela und Stefani Stoeva auf die Deutschen Linda Efler und Isabel Lohau. Von Beginn an hatten die Bulgarinnen das Spiel in der Hand, konnten das erste Game mit 21:14 und das zweite mit 21:12 gewinnen und sich somit den Sieg im Frauendoppel sichern. Trotz Beteiligung eines Nachbarlands war die St.-Jakobs-Halle zu dieser Zeit erst halb gefüllt.

Weiter nach der Werbung

Die Halle bebte

Dies sollte sich aber umgehend ändern, als das zweite Spiel des Tages, das Final im Dameneinzel, begann. Die Weltnummer 7 Pusarla V. Sindhu vermochte es, die Halle zum Beben zu bringen, als sie in zwei Sätzen die Thailänderin und Nummer 11 der Welt, Busanan Ongbamrungphan, mit 21:16, 21:8 besiegte.

Am Anschluss daran fand der Final im Herreneinzel statt. Hier konnte sich der Favorit aus Indonesien, Jonatan Christie, gegen den Inder H. S. Prannoy durchsetzen. Mit 21:12, 21:18 gewann der Weltranglisten-Achte das Spiel und durfte sich vor seinen zahlreichen lautstarken Fans über den Titel freuen.

Alle Resultate des Finalwochenendes Infos einblenden Basel. Super-300-Turnier. (USD 200’000 Dollar). St.-Jakobs-Halle

Halbfinals. Einzel. Männer: H. S. Prannoy (Ind) - Anthony Sinisuka Ginting (Indo/3) 21:19, 19:21, 21:18. Jonatan Christie (Indo/4) - Kidambi Srikanth (Ind/7) 18:21, 21:7, 21:13. Frauen. Kirsty Gilmour (Sco/8) - Busanan Ongbamrungphan (Thai/4) 16:21, 18:21. Supanida Katethong (Thai) - Pusarla V. Sindhu (Ind/2) 18:21, 21:15, 19:21. – Doppel. Männer. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indo/4) - Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Mal/2) 22:20, 13:21, 21:8. Sze Fei Goh/Nur Izzuddin (Mal/8) - Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Indo) 21:18, 21:18. Frauen. Linda Elfer/Isabel Lohau (De) - Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thai/2) Walkover. Vivian Hoo/Lim Chiew Sien (Mal) - Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bul/3) 10:21, 16:21. – Mixed. Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Mal/4) - Soon Huat Goh/Jemie Shevon Lai (Mal/6) 17:21, 22:24. Finals. Einzel. Männer. Jonatan Christie (Indo/4) - H. S. Prannoy (Ind) 21:12, 21:18. Frauen. P. V. Sindhu (Ind/2) - Busanan Ongbamrunghphan (Thai/4) 21:16, 21:8. – Doppel. Männer. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indo/4) - Sze Fei Goh/Nur Izzuddin (Mal/8) 21:18, 21:19. Frauen. Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bul/3) - Linda Elfer/Isabel Lohau (De) 21:14, 21:12. – Mixed. Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (De/8) - Soon Huat Goh/Jemie Shevon Lai (Mal/6) 12:21, 21:18, 21:17.





Einen rein asiatischen Final gab es auch im Herrendoppel, wo die Malaysier Goh Sze Fei und Nur Izzuddin auf die Indonesier Fajar Alfian und Muhammad Rian Ardianto trafen. Auch wenn sie schlussendlich in nur zwei Sätzen an die Favoriten aus Indonesien ging, war die Partie hart umkämpft: Goh und Izzuddin verloren das erste Game 18:21 und das zweite 19:21. Damit gingen beide Herren-Wettkämpfe an Indonesien.

Für einen europäischen Höhepunkt sorgte zuletzt das deutsche Mixed-Duo Mark Lahmsfuss und Isabel Lohau. Obwohl sie das erste Game relativ deutlich mit 12:21 abgeben mussten und bis zur Hälfte des zweiten Games im Rückstand lagen, gelang ihnen die kleine Überraschung, und sie holten sich den Sieg gegen die Malaysier Goh Soon Huat und Lai Shevon Jemie mit 12:21, 21:18 und 21:17.

Die Schweizer

Aus Schweizer Sicht lässt sich am diesjährigen Swiss Open kaum Positives bilanzieren. Die grösste Schweizer Hoffnung Jenjira Stadelmann verlor bereits ihr erstes Spiel gegen die Dänin Julie Dawall Jakobsen mit 22:24 und 15:21. Auch sonst schaffte es niemand aus der Schweiz über die Sechzehntelfinals hinaus.

Dennoch zeigt sich OK-Präsident Christian Wackernagel äusserst zufrieden mit dem Verlauf des Turniers: «Es war schön zu sehen, dass die Leute das Turnier nicht vergessen haben nach zwei Corona-Jahren.» Am Finalwochenende zählte man beinahe 5000 Zuschauer, auf die ganze Woche gesehen seien es 10’000 gewesen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.