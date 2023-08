Start der 1.-Liga-Saison – Individuell schwächer, aber als Kollektiv erstarkt Nach dem grossen Umbruch im Sommer will Matthias Maeder als neuer Trainer des FC Black Stars die Basis für eine erfolgreiche Zukunft schaffen. Heute trifft seine Mannschaft zum Saisonstart im Lokalderby auf den SV Muttenz. Alan Heckel

Matthias Maeder sieht den Zusammenhalt im Team als eine der grössten Stärken der Black Stars. Foto: Lucia Hunziker (Tamedia)

Sechs Jahre lang stand Matthias Maeder beim FC Bubendorf an der Seitenlinie. In seiner zweiten Saison schaffte er mit den Oberbaselbietern überraschend den Aufstieg in die 2. Liga interregional und hielt mit dem Dorfverein in den folgenden vier Spielzeiten entgegen allen Prognosen die Klasse. Ein Leistungsausweis, der den Prattler ins Blickfeld vieler Clubs aus höheren Ligen rückte. «Es gab einige Angebote. Aber wenn ich etwas Neues mache, muss es für mich auch stimmen», sagt der 34-Jährige.

Dieses Gefühl hatte Maeder erstmals, als sich vor ein paar Monaten der FC Black Stars bei ihm meldete. Eines der Argumente war die gute Juniorenabteilung der Sterne, die in der Youth League spielt. «Ich habe schon in Bubendorf gern Junioren an die erste Mannschaft herangeführt, hier ist das Niveau einfach noch höher.»

Der Verein vom Buschweilerhof hat sich in den vergangenen Jahren als regionale Nummer 2 hinter dem FC Basel etabliert. Allerdings hat die Mannschaft, die Maeder übernommen hat, nicht mehr allzu viel mit dem FC Black Stars der letzten Saisons gemein. Zahlreiche Leistungsträger, darunter langjährige Schlüsselspieler wie Goalie Steven Oberle oder Rechtsverteidiger Tobias Mumenthaler, haben den Club verlassen, worüber der neue Trainer vor seiner Vertragsunterschrift orientiert worden war. «Mir wurde gesagt, dass ein Umbruch stattfinden würde, was ich positiv gesehen habe, denn ich baue gern etwas Neues auf.»

Viel Potenzial

Die vielen Neuzugänge haben mit Ausnahme von Rückkehrer Seydou Ouedraogo nicht die klingenden Namen der Abgänge, bringen dafür aber einiges an Potenzial mit. «Es liegt an den Jungen, sich zu zeigen», fordert Maeder und betont, dass das Team in Person von Abwehrchef Ricardo Farinha e Silva oder Mittelfeldmotor Fabio Viteriti immer noch über genügend Routiniers verfügt, die dem Gefüge die nötige Stabilität verleihen.

Den Draht zu seiner neuen Mannschaft hat Matthias Maeder schnell gefunden, gibt aber zu, dass es «kein nahtloser Übergang» gewesen sei, schliesslich galt es, diverse taktische Aspekte und eine neue Spielidee zu implementieren. «Wir haben viel Zeit investiert», berichtet der Trainer, der im Laufe der Vorbereitungsspiele stetige Fortschritte gesehen hat. Nicht gefallen hatte dem in der Innerschweiz wohnhaften Baselbieter allerdings das letzte Testspiel gegen Linth (3:1), bei dem sich mit Ouedraogo, Gil Gisin und Eron Xheladini gleich drei seiner Spieler schwerer verletzten und länger ausfallen dürften.

Wohl auch deshalb findet Maeder vor dem heutigen Saisonstart, bei dem die Sterne den SV Muttenz empfangen (15 Uhr, Buschweilerhof): «Ich glaube nicht, dass wir auf dem Papier der Favorit sind.» Das liegt sicherlich daran, dass der Aufsteiger nicht nur sämtliche Leistungsträger halten konnte, sondern sich mit mehreren Spielern mit Promotion-League- und 1.-Liga-Erfahrung verstärkt hat. Doch auch wenn es ungewöhnlich erscheint, dass der FC Black Stars in einem Derby nicht die besseren Einzelspieler hat, stört dies den Trainer herzlich wenig – im Gegenteil: «Wir haben zwar individuell an Qualität verloren, dafür sind wir eine Mannschaft. Und ein Team ist immer gefährlicher als eine Ansammlung individueller Qualität!»

Matthias Maeder hat bei seinen früheren Vereinen stets lange gearbeitet und denkt entsprechend langfristig: «Wir stehen am Anfang eines Aufbaus, diese Saison bildet die Basis für die nächste.» Deshalb spricht man auf dem Buschweilerhof nicht vom Aufstieg, sondern hat einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel formuliert.

Kader FC Basel U-21 (Promotion League) Tor: Tim Pfeiffer, Antonio Spagnoli; Abwehr: Marvin Akahomen, Niels Chirao, Erdin Ismaili, Elion Jashari, Eliah Jordan, Miguel Juanola, Timm Klose, Lévy Maltet, Julind Selmonaj, Kevin Tröndle; Mittelfeld: Leon Avdullahu, Fabio Di Brizzi, Noa Dundas, Leon Frokaj, Demir Xhemalija; Sturm; Aaron Akalé, Roméo Beney, Axel Kayombo, Cobel Sow Garcia, Noah Streit, Zé Junior.



Zugänge: Akahomen, Chirao, Ismaili, Jashari, Jordan, Sow Garcia, Streit, Tröndle, Xhemalija (alle eigene U-18), Klose (Bristol City / ENG).



Abgänge: Aleksandar Babic (Winterthur U-21), Sébastien Moulin (Neuchâtel Xamax), Till Mühlethaler (Thun U-21), Daniel Pavlovic (Chiasso), Moyo-Ola Uruejoma (Kriens), Mile Vukelic, Levin Winkler (beide Luzern U-21).

Kader FC Black Stars (1. Liga) Tor: Ilias Nabil, Lionel Lüthi, Konstantin Pando; Abwehr: Resul Aliji, Esamir Asani, Alexandre Edwige, Emre Ercin, Ricardo Farinha e Silva, Arlind Gashi, Gabriele Levante, Clirim Regica, Aleksandar Sekulic, Dominik Spaqi; Mittelfeld: Marco Carubia, Berkant Eraslan, Enis Fazlija, Florent Gacaferi, Gil Gisin, Valentin Kaufmann, Resul Naipi, Seydou Ouedraogo, Darko Ristic, Abiran Sambasivan, Fabio Vitteriti, Eron Xheladini; Sturm: Dino Babovic, Ilir Citaku, Abdel Neske Etouman, Pren Gjini, Michele Scioscia, Artan Shillova.



Zugänge: Carubia, Scioscia (beide Rothrist), Citaku (Weil/D), Eraslan (Dornach), Etouman (Louhans- Cuiseaux/F), Gashi (Wil), Gjini (Aarau U-18), Ouedraogo (Wohlen), Pando (Nordstern), Recica (Old Boys).



Abgänge: Robin Adamczyk, Yves Jankowski, Tobias Mumenthaler (alle Muttenz), Simon Grether (Dornach), Isla Huggel, Denis Pergjoka (beide Concordia), Steven Oberle (Delémont), Aleksandar Rmus (Möhlin-Riburg/ACLI), Bojan Saponja (Lörrach-Brombach/D), Janis Wieland (Binningen).

Kader FC Concordia (1. Liga) Tor: Sven Bugmann, Dario Thürkauf; Abwehr: Lukas Bitter, Theodore Efouba, Isla Huggel, Kevin Jakob, Marco Mandal, Miroljub Obradovic; Mittelfeld; Mergim Ahmeti, Landrit Ejupi, Benjamin Gysin, Samy Hasler, Arnold Kuepo Deutcho, Bryan Polichetti, Leon Shillova, Desty Silunzitiza, Andy Tshibuabua Mualaba, Mihael Validzic, Marlon Würsten, Toufik Zerara; Sturm: Rafael Fonseca, Denis Pergjoka, Daniele Spataro, Denis Temelkov.



Zugänge: Efouba (Dornach), Huggel, Pergjoka (beide Black Stars), Jakob (Pratteln), Kuepo Deutcho (Hamburger SV/D), Shillova (Old Boys).



Abgänge: Manuel Alessio, Cedric Haas, Fernando Muelle (alle Muttenz), Abd-Allah Fahdy (Dornach), Abdoulhadry Sylla (Old Boys), Kristian Zaric (Binningen).

Kader SV Muttenz (1. Liga) Tor: Mathias Altermatt, Cyrill Emch, Alex Foti Kamdem; Abwehr: Nicolas Bai, Jacob Bernauer, Alessio De Pierro, Yves Jankowski, Lukas Morger, Tobias Mumenthaler, Batuhan Sevinc, Kaan Sevinc; Mittelfeld: Robin Adamczyk, Marco Carvalho Ferreira, Luciano Covella, Leandro Gaudiano, Fabian Grob, Berkay Isiklar, Lucas Jirasko, Lucas Mah, Fernando Muelle, Nicolas Napoli, Matheus Rodrigues Alves da Silva, Nicola Suter; Sturm: Manuel Alessio, Bedran Bostan, Robin Hänggi, Srdan Sudar.



Zugänge: Adamczyk, Jankowski, Mumenthaler (alle Black Stars), Alessio, Muelle (beide Concordia), Carvalho Ferreira (Concordia U-18), Emch (Basel U-18), Suter (Rapperswil-Jona).



Abgänge: Zayd Ait Jloulat (Pratteln), Rafael Alfalo, Leo Fernandes (beide Olympia), Arlind Alioski (2. Mannschaft), Berkant Eraslan (Dornach), Lars Rapold (Binningen), Tomi Saarelma (Möhlin-Riburg/ACLI), Pierre Torre (Liestal).

