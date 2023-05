Ein Hauch von Exotik: Restaurant Indian Summer im Bachlettenquartier. Foto: Lucia Hunziker

Indien liegt am Birsig, sozusagen. Zumindest in gastronomischer Hinsicht. Das Restaurant an der Ecke Birsig-/Bachlettenstrasse sieht, von aussen betrachtet, mit seiner Feldschlösschen-Werbung an der Fassade wie eine unspektakuläre Quartierbeiz aus. Doch spätestens wenn man im Indian Summer seine Jacke an die Garderobe gehängt und einen der weiss gedeckten Tische angesteuert hat, umfängt einen ein Hauch von Exotik.