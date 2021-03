Steiniger Weg zur Versöhnung – Indianer und Weisse in Kanada Ein kluges Buch von Gerd Braune: Im Werk des Kanada-Korrespondenten geht es um die Diskrepanz zwischen dem von Rassismus geprägten Alltag und den Bestrebungen nach Wiedergutmachung. Thomas Waldmann

Wem gehört das Land? Der Icefields Parkway in Kanada. Foto: Floris Siegers

Versöhnung: Grosses Wort im öffentlichen Diskurs Kanadas über die düstere Geschichte und die konfliktreiche Gegenwart der Kontakte zwischen den Weissen und den Indigenen: bestehend aus den First Nations, wie sich die Indianer heute nennen, den Métis – eine eigenständige Kultur, entstanden aus der Verbindung indianischer Frauen mit französischen oder schottischen Einwanderern – und den Inuit.

Gerd Braune schildert die Diskrepanz zwischen den Zielen der «Truth and Reconciliation Commission» («Wahrheits- und Versöhnungskommission») und dem Alltag, der oft von Diskriminierung, Rassismus und Gewalt geprägt ist. Der deutsche Journalist, 1954 in Toronto geboren, seit über 20 Jahren in Ottawa zu Hause, machte schon als Kanada-Korrespondent der «Basler Zeitung» leidenschaftlich den Kampf der Indigenen um ihre Selbstständigkeit zum Thema.

Sein Band «Indigene Völker in Kanada» ist aber nicht nur die Summe seiner Reportagen. Er setzt ein mit dem jüngsten schweren Konflikt im Februar 2020: dem landesweiten Protest gegen den Bau einer Erdgaspipeline im Gebiet des Stamms der Wet'suwet'en in British Columbia: mit brennenden Autoreifen, blockierten Bahnlinien und Strassen – und dem Einsatz der Polizei.

Die Krise stellte den Verständigungsprozess infrage; ihre Beilegung war durch die Corona-Krise erschwert, immerhin kam es zu einem «Memorandum of Understanding», einer Absichtserklärung. Braune verhehlt nicht, dass Uneinigkeit unter den Chiefs die Lösung solcher Konflikte verzögert, wenn zwischen Tradition und Entwicklung mit Arbeitsplätzen entschieden werden muss.

Im Zentrum der Versöhnung steht die Aufarbeitung der Zwangsassimilation indianischer Kinder, oft verbunden mit Missbrauch, in den Internatsschulen. Braune präsentiert ein erschütterndes Interview mit Phil Fontaine, Grand Chief der Versammlung der First Nations bis 2009. Die Regierung hat sich entschuldigt, es herrschen Trauer und Entrüstung, aber immer noch werden indianische Neugeborene aus angeblich verwahrlosten Familien direkt aus dem Spital in Pflegefamilien gesteckt. Ungelöst ist auch das Problem der grossen Zahl ermordeter indianischer Frauen.

Positive Signale

Der Weg zur Versöhnung ist steinig; Braune berichtet aber auch klug von positiven Signalen. Sie kommen etwa von der First Nations University in Regina, Saskatchewan, der einzigen indianischen Hochschule in Nordamerika, und von First Nations, die dank neuer Verträge gewisse Eigenständigkeit geniessen, oder wo indianisch geführter florierender Weinbau möglich ist. Kanadas Regierung hat versprochen, die UNO-Deklaration über die Rechte indigener Völker in nationales Recht umzusetzen.

Das Buch ist historisch grundiert – von Theorien zur Einwanderung über die Beringstrasse bis zu ersten Kontakten mit europäischen Siedlern und Verträgen mit der britischen Krone. Dargestellt sind die Rebellion des Métis-Führers Louis Riel (1870/85), der als Gründer der Provinz Manitoba gilt, und die heutige Bedeutung von indianischer Kunst und Literatur. Eine Fülle von Links ermöglicht vertiefte weitere Forschung.