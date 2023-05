Nach 1. Mai in Zürich – Gefahr durch Gummischrot werde unterschätzt, sagt Augenärztin Anna Fierz hat alle Verletzungen durch Gummigeschosse seit 1980 ausgewertet. Die Erblindung eines jungen Mannes sei kein Einzelfall, sagt die Zürcherin – und nennt Zahlen. Beat Metzler

Am Tag der Arbeit kam es in Zürich 2009 (im Bild) wie auch dieses Jahr zu Zusammenstössen, die Polizei setze Gummischrot gegen Demonstrierende ein. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Auf diese Veranschaulichung ihrer These hätte die Zürcher Augenärztin Anna Fierz gut verzichten können: Am 1. Mai erblindete ein 26-Jähriger auf einem Auge, weil ihn ein Gummischrot-Geschoss der Stadtpolizei erwischt hatte. In einem aktuellen Fachartikel warnt Fierz davor, dass die Gefährlichkeit der «Distanzwaffe» unterschätzt werde.