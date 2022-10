Ein Besuch im Schmiedenhof – In Zeiten von Tiktok: Wie lockt man Jugendliche noch in eine Bibliothek? In der Jugendecke in der Basler Stadtbibliothek stehen neben Büchern auch eine Playstation und ein Töggelikasten. Bibliothekspädagogin Hanna Cord-to-Krax und Vizedirektorin Sibylle Rudin erklären, wieso. Andrea Schuhmacher

Bibliothekspädagogin Hanna Cord-to-Krax (links) und Vizedirektorin Sibylle Rudin sind stolz auf das, was sie in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Basel haben erreichen können. Foto: Lucia Hunziker

Im vierten Stock findet man sie. In der Ruhezone, im Abseits: Seniorinnen und Senioren zu Besuch in der GGG-Stadtbibliothek Basel im Schmiedenhof. Hier oben sitzen sie an diesem Donnerstagnachmittag und lesen Zeitung. Nach dem Grund für ihre Abschottung zu fragen, ist nicht nötig; man hört ihn durch das vierstöckige Gebäude hallen.