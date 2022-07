Alles zum 1:1 des FC Basel – In Winterthur gibts zu wenig Ideen, in Volketswil gibts Gipfeli Alex Frei fehlt beim 1:1 gegen Winterthur am Schluss die Kreativität auf den letzten Metern. Der Gegner ärgert sich über die nicht genutzten Möglichkeiten. Tilman Pauls

Viel zu besprechen: Marwin Hitz nutzt eine Spielunterbrechung und diskutiert das Spiel der Basler mit Captain Fabian Frei. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Vor dem Spiel

Eigentlich hat man ja damit gerechnet, dass Alex Frei in seinem ersten Spiel als FCB-Trainer nochmal die Aufstellung aus dem Hamburg-Test auf den Rasen stellt. Das tut er auch – allerdings mit einer Ausnahme: Taulant Xhaka bleibt auf der Bank, dafür rückt Darian Males in die Startelf. Eine Entscheidung, die Frei nach den ersten 90 Minuten der Saison vielleicht nicht mehr so treffen würde.

Vor dem Anpfiff entsteht zudem kurz Unruhe vor dem prall gefüllten Gästesektor der Basler. Die Situation beruhigt sich allerdings schnell wieder und die Atmosphäre auf der Schützenwiese ist dem Saisonauftakt angemessen – inklusive Feuerwerk der FCB-Fans.

Die erste Hälfte

Samir Ramizi (Mitte) bejubelt seinen frühen Treffer in der 3. Minute gegen den FC Basel. Foto: Andy Müller(Freshfocus)

Auffällig, wie die Basler die ersten Minuten der Partie gestalten: Burger rückt aus dem defensiven Mittelfeld immer wieder auf die linke Seite und deckt den Raum hinter Katterbach, der deutlich offensiver spielt als Lang auf der gegenüberliegenden Seite. Dafür fehlt der Holländer im Zentrum, wo Frei bei Ballbesitz häufig relativ alleine ist – und unter anderem diesen Fehlpass spielt, der zum 0:1 in der 3. Minute führt.

Der Aufsteiger aus Winterthur kommt über die Seiten zu guten Gelegenheiten oder durch Konter, wenn die Basler den Ball verlieren. Nach dem Spiel sagt ihr Trainer Bruno Berner, durchaus mit Stolz in der Stimme: «Wir hatten eine hervorragende erste Halbzeit. Wir sind hochverdient in die Pause mit dem 1:0.» Und er hat recht.

Die zweite Hälfte

Nach der Verletzung von Noah Katterbach und der Einwechslung durch Andrea Padula muss der FCB schon früh wechseln. Und Frei bringt in der 66. Minute mit Adam Szalai und Sayfallah Ltaief für die schwachen Liam Millar und Darian Males zwei Spieler. Dadurch rückt Zeki Amdouni eine Reihe weiter nach hinten auf die Males-Position im offensiven Mittelfeld.

Zwar gelingt den Baslern durch den ersten FCB-Treffer von Wouter Burger der Ausgleich. Es ist aber auffällig, wie gross die Lücken in der Basler Abwehr sind. Bei beiden Chancen von Matteo di Gusto reicht ein einfacher Ball in die Schnittstelle und die Basler stehen vor Problemen. Die Basler Abwehr, das merkt man, hat sich noch nicht gefunden.

Der Knackpunkt

Im letzten Moment blockt Michael Lang den Schuss von Winterthurs Matteo di Giusto. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Es ist nicht wirklich ein Knackpunkt, weil es da schon 1:1 steht. Aber es ist der Moment, der den Baslern einen noch ungemütlicheren Auftakt in die Saison erspart: Ein langer Abschlag von Jozef Pukaj kommt zu Matteo di Giusto. Der lässt erst Nasser Djiga stehen, umkurvt dann Marwin Hitz und hat das freie Tor vor sich. Allerdings macht er die Rechnung ohne Michael Lang, der mit einer eingesprungenen Grätsche das 2:1 für die Gastgeber im letzten Moment noch verhindert.

Der O-Ton

Nein, so richtig zufrieden ist Alex Frei nicht mit diesem Ergebnis, natürlich nicht. «Wir hatten am Schluss zu wenig Ideen, zu wenig Kreativität auf den letzten 30 Metern. Das war gar nicht gut.» Und trotzdem sieht der Trainer keine schlechte Leistung seines Teams, die Einstellung habe gestimmt. Es ist ein doch ziemlich positives Fazit für eine durchwachsene Leistung des FCB. Denn auf der anderen Seite sagt der Basler Winterterthur-Stürmer Roman Buess nach dem Spiel: «Es wäre mehr drin gelegen.» Und damit hat er recht.

Der Schiedsrichter

Es gibt da diese Szene in der 38. Minute, als der Ball im Strafraum der Winterthurer nach einem Schuss von Michael Lang an die Hand von Roy Gelmi springt. Alex Frei vermutet nach dem Spiel, dass der zuständige VAR in Volketswil vielleicht gerade Gipfeli holen war. Schiedsrichter Alain Bieri hält sich an die Anweisungen und gibt keinen Penalty. Ansonsten lässt der Schiedsrichter viele Aktionen laufen und hat – auch wenn nicht immer alle zufrieden sind – eine klare Linie.

Die Folge

Ein 1:1 beim Aufsteiger ist kaum das, was Alex Frei und die Basler Fans sich das erste Saisonspiel gewünscht hätten. Ein Fehlstart ist es nicht, aber doch ein Zeichen, dass noch einiges an Arbeit auf die Basler wartet. Und die Zeit für ausgiebige Trainings inklusive Taktik-Einheiten ist jetzt bekanntlich vorbei. Schon am Donnerstag trifft der FCB im St.-Jakob-Park in der Qualifikation zur Conference League auf den Crusaders FC. Dann wäre ein 1:1 schon bedeutend schwerwiegender.

