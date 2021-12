Pandemiemassnahmen in Österreich – In Wien gibt es den PCR-Test für zu Hause In Wien gibt es kostenlose PCR-Tests zum Gurgeln, die daheim durchgeführt werden können. Das Ergebnis kommt schnell, digital und gilt auch als offizieller Nachweis. Ein Vorbild? Christina Rebhahn-Roither

In Wien gibt es kostenlose PCR-Tests, bei denen mit einer Salzlösung gegurgelt wird. Foto: Michael Indra (imago)

Seit Monaten gibt es in der österreichischen Hauptstadt kostenlose PCR-Tests, die zu Hause und ohne geschultes Personal durchgeführt werden können. Das Ergebnis kommt schnell, digital und gilt auch als offizieller Nachweis. Wie macht Wien das? (Wie teuer PCR-Tests am Flughafen Zürich sind, können Sie hier nachlesen.)



In kompakten, bunten Boxen können sich Menschen in Wien bis zu acht Testsets auf einmal kostenlos in Filialen einer bestimmten Drogeriekette abholen. Bevor es zu Hause losgeht, muss man eine Website aufrufen, Probennummer und persönliche Daten eingeben. Dann zeigt ein Countdown an, wie lange die Salzlösung aus dem Testkit gegurgelt werden muss. Mit einem Halm wird die Spucke dann in ein Probenröhrchen geschleust, das zusammen mit einem Stück Zellstoff in einen Schutzbeutel gepackt wird. Der Beutel kommt schliesslich wieder in den bunten Verpackungskarton. Fertig. Wer zu Beginn auch noch einen Ausweis scannt und während des Prozesses die Kamera einschaltet, bekommt das Ergebnis später als offiziellen Nachweis.