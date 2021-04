Grand Hotel Les Trois Rois – In wenigen Tagen ist Wiedereröffnung Viereinhalb Monate war das 5-Stern-Hotel geschlossen. Doch das ist nun vorbei: Am 12. April empfängt es die ersten Gäste. Dominik Heitz

Hat sich für die Wiedereröffnung herausgeputzt: Das Luxushotel Les Trois Rois. Foto: © Grand Hotel Les Trois Rois

Als am 23. November vergangenen Jahres das Hotel Les Trois Rois seinen Betrieb auf null herunterfuhr, bedauerte dies Tanja Wegmann, die Direktorin des Traditionshauses. «Nur mit den wenigen verbleibenden Hotelgästen lässt sich kein 5-Stern-Betrieb führen», sagte sie damals der BaZ. Das war vor viereinhalb Monaten. Jetzt, da das Hotel am Rhein am kommenden Montag, 12. April, seine Pforten wieder öffnet – vorerst ausschliesslich für Hotelgäste –, tönt Wegmann motiviert: «Wir freuen uns sehr!»

Die letzten Monate hat das Unternehmen dazu genutzt die Fassade des Hauses und Zimmer zu renovieren. Und in den letzten zweieinhalb Wochen fand ein sogenanntes Soft Opening des Hotels statt: Alle 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in Form eines Schulungsprogramms jeweils 24 Stunden als Gäste im Luxushotel verbracht. «Das hat das Hotel zwar viel gekostet, doch die Besitzer haben das unterstützt. Diese Investition zahlt sich für die Motivation der Mitarbeitenden wie für die anhaltende Qualität des Hotels wieder aus», sagt Wegmann. Auch das Schutzkonzept habe man in Ruhe ausarbeiten können, sodass es den Ansprüchen eines Luxushotels vollauf entspreche.

Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und die Besitzer hätten schon lange den 12. April als Wiedereröffnungsdatum ins Auge gefasst, so die Hoteldirektorin. «Es ist für die Stadt Basel wichtig, dass unser Hotel wieder öffnet. Wir wollen damit aber auch einen Impuls setzen für die Hotellerie und die Schweizer Wirtschaft.» Die Mitteilung am Mittwoch, dass das Les Trois Rois wieder öffnet, habe bereits zu sehr vielen Reservationen geführt. «Auch zahlreiche Baslerinnen und Basler haben sich bei uns gemeldet.» Wegen der angespannten Lockdown-Situation im Ausland wird man in den ersten Wochen laut der Direktorin natürlich nur Hotelgäste aus der Schweiz empfangen können.

Vorerst hat die Gastronomie des Grand Hotels angepasste Öffnungszeiten: Das Restaurant Cheval Blanc mit 3-Stern-Koch Peter Knogl hat von Mittwoch bis Sonntag jeweils mittags und abends geöffnet, die Brasserie empfängt täglich mittags und abends, und die Bar steht den Hotelgästen durchgehend ab Mittag zur Verfügung.

Vorerst nur für Hotelgäste zugänglich: Das mit 3 «Michelin»-Sternen ausgezeichnete Restaurant Cheval Blanc. Foto: © Grand Hotel Les Trois Rois

