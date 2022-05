32 Grad in Basel – In welchem Brunnen darf ich baden? Am Freitag steigt das Thermometer auf sommerliche 32 Grad. Neben den Badis und dem Rhein eignen sich auch einige Basler Brunnen sehr gut zum Baden. Aber geht das? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Dina Sambar

Der Schöneckbrunnen in der St.-Alban-Vorstadt gehört zu Basels beliebtesten Badebrunnen. Foto: Dominik Plüss

Welche Basler Brunnen sind Badebrunnen?

Die IWB unterhalten in Basel über 200 öffentliche Brunnen. 15 davon eignen sich laut IWB gut zum Baden. Der Grund: Sie sind gross und tief genug. «So haben sie auch ein genügendes Wasservolumen, das dazu einlädt, einzusteigen», sagt IWB-Mediensprecher Erik Rummer. Zu den Badebrunnen gehören beispielsweise der Antonierhofbrunnen in der Rheingasse, der Faule-Magd-Brunnen in der St.-Johanns-Vorstadt, der Rütimeyerbrunnen am Rütimeyerplatz oder auch der Schöneckbrunnen in der St.-Alban-Vorstadt. Auf der unten stehenden interaktiven Karte werden Ihnen alle beliebten Badebrunnen angezeigt. Wenn Sie auf die kleinen Schwimmsymbole klicken, sehen Sie ein Bild und die Adresse des betreffenden Brunnens.