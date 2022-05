Christian Seiler hat die Antwort: – In Weisswein, Bouillon und Vermouth pochiertes Huhn Das Dilemma: Ich würde gerne mein Lieblingsgericht kochen, aber gleichzeitig habe ich Lust auf Dinge, die ich noch nie verzehrt habe. Die Lösung: dieser Gaumenschmaus. Christian Seiler (Das Magazin)

Was wir von Julia Child lernen können: Die Zubereitung eines pochierten Huhns. Bild: Reinhard Hunger

Meistens weiss ich ungefähr, was ich kochen möchte. Gerade gern etwas mit Spargel oder Rhabarber, den es derzeit in ansprechender Qualität gibt: Vielleicht erinnern Sie sich ja mit dem gleichen Vergnügen wie ich an den Khoresh Rivas, den ich an dieser Stelle einmal beschrieben habe, diesen aussergewöhnlichen Rhabarberschmortopf mit Minz-Petersilien-Sauce. In meinem Jahresablauf besteht die heilige Pflicht, mindestens einmal, eher aber zwei- oder dreimal diesen Khoresh zuzubereiten, zu köstlich ist die Mischung aus Gemüse – ja, der Rhabarber ist ein Gemüse –, Fleisch und Kräutern.