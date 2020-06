Kritik am Schutzkonzept – In Therwil blieben Schüler vor Covid-Bestätigung im Unterricht Nach zwei Ansteckungen in der Volksschule zeigen sich Eltern besorgt. Stephan Hänggi

Kinder können nur schwer Abstand halten. Foto: Esther Michel

Vergangene Woche mussten 60 Personen aufgrund eines Covid-19-positiven Schülers an der Sekundarschule Therwil in Quarantäne gehen. Am Mittwoch folgte ein weiterer bestätigter Fall an der Therwiler Primarschule. Dieses Kind zeigte Symptome, konnte jedoch zwischen dem Test beim Arzt und dem Untersuchungsergebnis noch zur Schule gehen. Nun kommen bei Eltern und Lehrpersonen Bedenken auf, ob der Situation mit der nötigen Ernsthaftigkeit begegnet wird.