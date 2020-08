Investitionen trotz Corona – «In Tenniken herrscht keine Weltuntergangsstimmung» Die Firma Rego-Fix, Herstellerin von Spannzangen, schlägt sich trotz Corona-Krise und Währungsproblemen wacker. Dank Kurzarbeit kann das im Oberbaselbiet beheimatete Unternehmen auf Entlassungen verzichten. Firmenchef Richard Weber blickt zuversichtlich in die Zukunft. Felix Erbacher

«Wir haben auch in diesem Jahr neue Stellen geschaffen»: Richard Weber, Chef der Firma Rego-Fix in Tenniken im Oberbaselbiet. Foto: Felix Erbacher

Rego-Fix stellt Spannzangen her. Experten zählen sie zu den Weltbesten in ihrem Fach. Die geschlitzten Spannmittel dienen dazu, Werkstücke präzise, schnell und kraftschlüssig einzuspannen. Im Haushalt kennt man sie beispielsweise in der Bohrmaschine.