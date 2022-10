Trügerische britische Offenheit – In Sunaks Kabinett sitzen nur ultrarechte Einwandererkinder Grossbritannien hat den ersten nicht weissen Premierminister, und seine Regierung feiert ihre Diversität. Doch Migranten haben davon wenig Gutes zu erhoffen. Michael Neudecker aus London

Der Anteil der nicht weissen Kabinettsmitglieder beträgt 22 Prozent: Die neue britische Regierung unter Rishi Sunak. Foto: Stefan Rousseau (AP)

Sue-Ellen Cassiana Braverman, von allen Suella genannt, wurde im April 1980 in London geboren, sie wuchs in Wembley auf. Ihre Eltern kommen aus Indien, sie sind in den 1960er-Jahren aus Kenia und Mauritius nach England ausgewandert. 2018 heiratete sie Rael Braverman, den sie als «stolzes Mitglied der jüdischen Gemeinde» bezeichnete. Seit 2015 ist sie Abgeordnete für die Tories im Unterhaus, aktuell ist sie Innenministerin – indischer Herkunft, verheiratet mit einem Juden, klingt das nicht nach einer idealen Repräsentantin von Diversität und kultureller Vielfalt?