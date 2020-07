Ein Fall für die Quarantäne-Liste? – In Spanien steigen die Corona-Zahlen – wie Touristen reagieren können Wer aus stark betroffenen Ländern in die Schweiz einreist, muss 10 Tage in die Quarantäne. Steigen in Spanien

die Neuinfektionen weiter an, wird es für Reisende ungemütlich. Philipp Felber-Eisele

In Spanien sind die Regionen Katalonien, Aragón und Navarra besonders von Covid-19 betroffen. So ist auch Barcelona stärker betroffen

als andere spanische Städte. Foto: Albert Gea (Reuters)

Was ist das Problem?

Die Corona-Fallzahlen in Spanien steigen wieder an. Momentan sind es 51 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen. Also bereits nahe am Schwellenwert von 60 Neuinfektionen. Das heisst: Geht es so weiter, könnte Spanien bald schon auf der Liste der Länder landen, aus denen Ferienreisende in der Schweiz in die Quarantäne müssen. Momentan figurieren auf der Liste über 40 Länder. Derzeit liegen etwa Rumänien und Singapur neu über dem Grenzwert. Diese Länder werden wohl noch diese Woche auf der BAG-Liste landen.

Bisher sind zwar auch Tourismusdestinationen wie die USA, die Malediven oder die Dominikanische Republik auf der Quarantäne-Liste. Doch Spanien ist eine ganz andere Hausnummer: Zehntausende Reisende dürften betroffen sein. Zwar geben die Reiseveranstalter keine Zahlen bekannt, wie viele Touristen aus der Schweiz im Sommer oder Herbst betroffen sein könnten. Fest steht aber: Spanien zählt auch in diesem Jahr zu den beliebtesten Destinationen im Sommer, heisst es bei DER Touristik.

Was können Betroffene tun?

Die drei Grossen in der hiesigen Reisebranche – TUI, Hotelplan als auch DER Touristik – gehen aktiv auf ihre Kunden zu, wenn ein Land neu auf die Quarantäne-Liste gelangt.

TUI bietet in diesem Fall kostenlose Umbuchungen an. Zudem können laut einer Sprecherin – unabhängig von der BAG-Liste – alle Ferien mit Abreise bis und mit 31. August 2020 kostenlos umgebucht werden. Und: Wer seit Mai neu gebucht hat, könne bis 14 Tage vor der Abreiste kostenlos stornieren oder umbuchen.

Hotelplan bietet in Fällen, in dem ein Land neu auf der Liste landet, kostenlose Umbuchungen oder Annullationen bei Pauschalreisen an. Für den Reiseanbieter ist klar, dass man seine Kunden nicht bevormunden will, so eine Sprecherin. Wer also in ein Land auf der Quarantäne-Liste reisen will, könne dies selbstverständlich tun. Wer bereits heute auf die Situation in Spanien reagieren will, muss bei Hotelplan damit rechnen, dass Kosten entstehen, wenn man Reisen umbuchen oder annullieren will. Laut einer Sprecherin spüre man die Verunsicherung bei den Kundinnen und Kunden. Aber: «Bisher haben wir keinen Einbruch in der Nachfrage registriert und kaum Stornierungen von Spanienreisen vornehmen müssen.» Zudem würden weiterhin Reisen nach Spanien gebucht, so die Sprecherin weiter.

Auch bei DER Touristik kann kostenlos umgebucht oder annulliert werden, wenn ein Land auf der BAG-Liste landet. Bei der Reiseveranstalterin sei das Umbuchungsangebot nicht an eine Destination oder einen Reisezeitraum gebunden, lässt ein Sprecher verlauten. Wer also seine Spanienreise nach Griechenland umbuchen will, kann das tun.

Wie machen es andere Länder?

Grossbritannien hat auf die steigenden Fallzahlen in Spanien reagiert und eine Quarantäne von 14 Tagen für Rückreisende angeordnet. Deutschland hat ebenfalls reagiert. Das Auswärtige Amt rät seit Dienstag von nicht notwendigen touristischen Reisen in die Regionen Katalonien, Aragón und Navarra ab. Es ist jedoch keine Reisewarnung.

Demnach unterscheidet Deutschland in Spanien nach einzelnen Regionen. Ein ähnliches Vorgehen wünscht sich auch DER Touristik. Sollten die Schweizer Behörden ebenfalls die Bestimmungen für Spanienreisende überarbeiten, würde man es begrüssen, wenn die Unterscheidung nach Regionen ebenfalls vorgenommen würde, so ein Sprecher. Der Hintergrund ist klar: Klassische Touristeninseln wie Mallorca sind nicht stark von Corona betroffen, andere Landesteile wie etwa rund um Barcelona hingegen schon. So könnten die Reiseveranstalter in diese Regionen weiterhin Reisen anbieten. Bei Hotelplan sind genau diese Orte die Hotspots für Reisen ihrer Kunden.

Bisher hat das Bundesamt für Gesundheit von solchen Regelungen abgesehen. Es sind jeweils nur ganze Länder auf der Liste. «Gemäss Verordnung haben wir die Möglichkeit, nicht nur Länder, sondern auch Gebiete bezeichnen zu können», heisst es beim BAG. Inwiefern man die Möglichkeit in Zukunft nutzen werde, könne im Moment nicht gesagt werden, sagt ein Sprecher.

DER Touristik geht noch weiter. Man bemerke, dass Deutschland das Augenmerk auf obligatorische Corona-Tests nach der Rückkehr aus bestimmten Ländern anstatt pauschale Quarantäne-Pflichten legt. «Wir wünschen uns, dass der Bund prüft, ob Quarantäne-Pflichten auf Rückkehrende mit positivem Testergebnis beschränkt werden können», so ein Sprecher.