Stopp nach zweijähriger Testphase – In Sissach wird die Kunststoffsammlung nicht mehr abgeholt Während zweier Jahre wurden die Sammelsäcke abgeholt. Weil sich die Holsammlung nicht rentierte, sollten Sissacherinnen und Sissacher ihren Kunststoff wieder eigenhändig entsorgen. Lea Buser

Sissach will mehr Kunststoff trennen und testete eine Holsammlung. Nach zwei Jahren zeigte sich: Das Konzept lohnt sich nicht. Foto: Sabine Rock

48 Tonnen Kunststoff sollten pro Jahr eingesammelt werden: Das prognostizierte die Firma Innorecycling für eine Holsammlung in Sissach. Vor zwei Jahren hat der Sissacher Gemeinderat eine Versuchsphase für die Kunststoffsammlung von Haus zu Haus durchgeführt. Auf diese Weise sollte CO₂ eingespart werden und die Sissacher Kunststoffsammlung nach der Versuchsphase selbstfinanzierend und verursachergerecht werden.

Weil der Kunststoff nicht in einer Kehrichtverwertungsanlage landete, konnten in diesen zwei Jahren rund 73’000 Kilogramm CO₂-Emissionen eingespart werden, wie die Gemeinde berichtet. Das entspreche einer Autofahrt von ungefähr 562’000 Kilometern mit einem Mittelklassewagen. Die dadurch recycelte Menge an Kunststoff würde zur Herstellung von 10 Kilometern Kabelschutzrohren reichen.

Holsammlung lohnt sich nicht

Die Gemeinde kommt allerdings zum Schluss, dass sich die Holsammlung nicht rentiert habe. Das Sammelziel wurde nicht erreicht: In den beiden Jahren konnte je nur circa ein Viertel der prognostizierten 48 Tonnen Kunststoff angeliefert werden. Deshalb stellte der Gemeinderat die Holsammlung aus ökologischen und ökonomischen Gründen per Ende 2022 ein.

Den ökologischen Nutzen der Trennung von Hausmüll und Kunststoff sieht die Gemeinde trotzdem. Mit jedem Kilogramm Kunststoff, das recycelt und nicht verbrannt wird, werden 2,83 Kilogramm CO₂ eingespart.

Kunststoffe sollen daher nach wie vor getrennt werden, doch anstatt der getesteten Holsammlung will die Gemeinde nun auf eine Bringsammlung setzen. Die dafür benötigten Sammelsäcke können in den bisherigen Verkaufsstellen erworben und bei der lokalen Waser AG kostenlos abgegeben werden.

