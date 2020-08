Kläranlage gibt Rätsel auf – In Sissach stinkts – und niemand weiss, warum Die kantonalen Behörden haben «intensive Nachforschungen angestellt», konnten die Ursache des Gestanks aber nicht finden. Man vertröstet auf Ende 2021. Jan Amsler

Die ARA Sissach wird für 6,8 Millionen Franken saniert und ausgebaut. Foto: Archiv BaZ

Der Eintrag einer Sissacherin in einer Facebook-Gruppe hat eine rege Diskussion ausgelöst. Sie schreibt, dass die Abwasserreinigungsanlage (ARA) an der Ergolz in Sissach seit geraumer Zeit überdurchschnittlich stark stinke. Und sie fragt in die virtuelle Runde, ob das nur sie so wahrnehmen würde. Doch mehrere Bewohner des betroffenen Quartiers Grienmatt stimmen ihr zu und bestätigen, dass sie dies ebenfalls festgestellt hätten.