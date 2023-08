Grenzüberschreitendes Schwimmen – In Rheinfelden wird man mit dem Boot wieder flussaufwärts gefahren Am Sonntag findet in den beiden Rheinfelden das jährliche Rheinschwimmen statt. Verglichen mit Basel geniessen die Menschen dort einen besonderen Luxus. Linus Schauffert

Um die 175 Personen werden auch am kommenden Sonntag wieder in Rheinfelden erwartet. Foto: Stadt Rheinfelden

Am kommenden Sonntag findet definitiv das grenzüberschreitende Rheinschwimmen mit Start im schweizerischen und Ziel im badischen Rheinfelden statt. Dies beschloss das OK trotz aktuell relativ niedriger Wassertemperaturen von etwa 18 Grad am Mittwochmorgen. Der Startschuss erfolgt um 11 Uhr beim Rheinfelder Inseli, wo eine Startzone mit Flatterband abgesteckt wird.

Anschliessend lassen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer 1,4 Kilometer flussabwärts treiben, bis sie auf der anderen Seite des Stroms auf dem Gelände des Ruderclubs im badischen Rheinfelden wieder an Land gehen. Dieser offeriert den Teilnehmenden im Ziel Getränke.

Ein Luxus, den man in Basel nicht kennt

Besonders bei diesem Rheinschwimmen: Nach erfolgter Bewältigung der Strecke werden die Teilnehmenden mit Booten wieder zum Startpunkt gebracht. Dort können vor dem Sprung ins kühle Nass auch die Wertsachen deponiert werden – Helfende passen auf diese auf. In den Genuss dieses Luxus kommen die Teilnehmenden am Basler Rheinschwimmen, das am kommenden Dienstag, dem 15. August, stattfindet, beispielsweise nicht.

Dafür hat dieses in einer anderen Hinsicht die Nase vorne: der Teilnehmerzahl. Während in Basel bei gutem Wetter mehr als 5000 Personen erwartet werden können, waren es in Rheinfelden im vergangenen Jahr gerade mal 175. Auch in diesem Jahr rechnen die Verantwortlichen mit ähnlichen Zahlen.

Die Sicherheit der Teilnehmenden

Um die Sicherheit während des Schwimmens kümmern sich in Rheinfelden der Rheinrettungsdienst Rheinfelden (Aargau) und die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft Rheinfelden (Baden). Dennoch ist die Teilnahme natürlich nur sicheren Schwimmern vorbehalten. Die Gesellschaft der Schweizerischen Rheinhäfen, welche auch die behördliche Bewilligung für den Event erteilte, sperrt den Rheinabschnitt während der Durchführung für die Grossschifffahrt.

Die Teilnahme am Rheinschwimmen ist kostenlos, und eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Verantwortlichen bitten dennoch darum, bereits frühzeitig vor Ort zu sein, damit ab 10.30 Uhr die aus Sicherheitsgründen erforderliche Registrierung durchgeführt werden kann.

