Restaurant Skin’s Lenzburg – In Rekordzeit von null auf zwei Sterne Das junge Lokal ist im «Guide Michelin» mit einer überraschend hohen Bewertung eingestiegen. Sechs Gründe, warum es punktet. Daniel Böniger

Tatar mit Rande als Vorspeise: Man beachte die blutrote, erdig-süsse Sauce. Foto: PD

Es war, neben den drei Sternen für Sven Wasser, die grösste Überraschung dieses Jahr: Der «Guide Michelin» verleiht dem Skin’s auf Anhieb zwei Sterne – was dieses Restaurant, das erst im Mai in Lenzburg eröffnet wurde, zu einer der besten 25 Adressen der Schweiz macht. Da will man natürlich wissen, was die noch junge Crew um Küchenchef Kevin Romes besser macht als die Konkurrenz.