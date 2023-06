Nach Geburt eines Babys – In Reinach leben über 20’000 Menschen Mit dem im April geborenen Elio knackt die Gemeinde eine Marke, die bisher im Baselbiet nur Allschwil überschritten hat. Am Dienstag gratulierte eine Delegation der Gemeinde den Eltern des Neugeborenen. Lea Buser

Gemeindepräsident Melchior Buchs (rechts) gratuliert den Eltern Jasmin Steiner und Ismail Tiras. Foto: PD

Elio heisst das Baby, das am 8. April geboren und somit zum 20’000. Einwohner Reinachs wurde, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilt. Es handelt sich nach Allschwil um die zweite Baselbieter Gemeinde, die diese Marke überschreitet.

Das Neugeborene sei das erste Kind von Jasmin Steiner und Ismail Tiras, die seit gut drei Jahren in Reinach wohnen. Am Dienstagabend haben sich die Eltern mit einer Gemeindedelegation – bestehend aus dem Gemeindepräsidenten Melchior Buchs und dem Einwohnerratspräsidenten Csaba Zvekan – getroffen, um die Gratulationen für ihr Kind entgegenzunehmen.

Die grössten Baselbieter Gemeinden Infos einblenden Per Ende März fasste der Kanton Baselland 298’991 Einwohnerinnen und Einwohner. Etwas weniger als ein Drittel von ihnen lebt in den fünf grössten Gemeinden: Allschwil: 21’914 Reinach: 20’039 Muttenz: 18’189 Pratteln: 16’778 Binningen: 15’832 Laut der Statistik des Kantons hatte Reinach schon Ende März über 20’000 Einwohnende. Elio sei jedoch der 20’000 Mensch, der auf der Gemeinde registriert worden sei, sagt Barbara Hauser, Leiterin Kommunikation der Gemeinde Reinach. Zwischen der Statistik des Kantons und derjenigen einer Gemeinde könne es kleine Unterschiede geben. Dies wegen nachträglicher Meldungen wie Zuzügen, Wegzügen, Geburten oder Todesfällen, erklärt Hauser. Es handle sich um unterschiedliche Systeme.

Zwischen 1950 und 1980 stieg die Bevölkerungszahl Reinachs rasant von rund 3500 auf knapp 18’000. Auch andernorts zeigte sich dieses Wachstum in den Nachkriegsjahren. Parallel dazu gab es in Reinach ab 1960 einen Bauboom, wie die Gemeinde schreibt. Dieser beinhaltete vor allem Mehrfamilienhäuser, da der Boden in Reinach vergleichsweise günstig war. Anfang der 1980er-Jahre stagnierte die Zahl eine gewisse Zeit, ab 1990 wuchs Reinach langsam, aber stetig weiter.

