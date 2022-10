Grüne Energie – In Pratteln öffnet eine Wasserstofftankstelle Im Frühjahr 2023 wird an der Muttenzerstrasse eine Zapfsäule für Wasserstofffahrzeuge eröffnet. Nächsten Mittwoch wird dafür der Grundstein gelegt. Karoline Edrich

In Frenkendorf wurde im März die erste Baselbieter Wasserstofftankstelle eröffnet. Foto: Dominik Plüss

Über 50 Hyundai Wasserstoff-LKW fahren momentan auf Schweizer Strassen. Bis 2025 sollen es 1600 Fahrzeuge sein, meldet der Tankstellenbetreiber Avia in einer Medienmitteilung. Im Zuge dessen werden immer mehr H₂-Zapfsäulen errichtet. Nachdem im März 2022 die erste Baselbieter Wasserstofftankstelle in Frenkendorf eröffnet wurde, zieht die Gemeinde Pratteln nun nach: Ab dem Frühjahr 2023 können H₂-Autofahrer ihre Fahrzeuge in der Muttenzerstrasse 143 auftanken. (Hier können Sie nachschauen, wo es weltweit schon Wasserstofftankstellen gibt.)

Der grosse Vorteil dieser Autos ist, dass sie beim Fahren keine CO₂-Emissionen erzeugen. In einem Fahrzeug, das mit Wasserstoff betankt wird, wird der für den Motor nötige Strom direkt an Bord produziert. Das geschieht in der sogenannten Brennstoffzelle, die Sauerstoff und Wasserstoff mittels einer chemischen Reaktion in elektrische Energie umwandelt. Die Abfallprodukte dieser Reaktion sind Wärme, die zum Heizen des Autos genutzt werden kann, sowie reines Wasser.

Anzunehmen, Wasserstofffahrzeuge seien klimaneutral, wäre jedoch ein Fehlschluss: Das Erzeugen von reinem Wasserstoff benötigt Energie. Nur wenn für die Wasserstoffproduktion erneuerbare Energien verwendet werden, fährt das Auto also wirklich klimaneutral.

Nächsten Mittwoch, um 11.45 Uhr, wird in Pratteln der Grundstein für die neue H₂-Tankstelle gelegt. Interessierte sind laut der Fritz Meyer AG und der Avia-Tankstelle herzlich willkommen.

