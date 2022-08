Esaf im Baselbiet – In Pratteln ist früh morgens mächtig was los Zu Zehntausenden suchen die Schwingfans vor dem Anschwingen um 8 Uhr die Baselbieter Gemeinde auf – Volksfeststimmung total. Dominic Willimann

1 / 7 Raus aus dem Zug, rein ins Getümmel. Foto: Dominic Willimann

Samstagmorgen, 6 Uhr. Bahnhof Pratteln. Die Züge fahren gefühlt im Minutentakt ein – und leeren sich im Nu. 50’900 Besucher wollen punkt 7.30 Uhr in der Arena sein. Da es in Pratteln so langsam Tag wird, sind die Strassen zum Festgelände voller Schwingfans, die den 20-minütigen Fussmarsch zum Festareal absolvieren.

Dort war am Freitagabend bis früh in die Morgenstunden mächtig was los. Doch am Samstagmorgen sind die Beizen an der Festmeile und auf dem Gelände bereit für den nächsten Ansturm. Und dieser ist auf Kaffee und Gipfeli riesig.

