100 Tage vor dem Esaf – In Pratteln entsteht Grosses Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest von Ende August im Baselbiet wird nun überall sichtbar – auch in der Stadt Basel. Dominic Willimann Daniel Aenishänslin

Bagger, Teermaschinen, Walzen – auf der Fläche zwischen Pratteln und Frenkendorf entsteht eine gigantische Schwingarena. Foto: Andy Mettler (Swiss-image.ch)

In 100 Tagen, vom 26. bis 28. August, wird Pratteln zur Festhütte der Schweiz. Wenn die Schwinger am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) ihren König unter sich ausmachen, werden 420’000 Besucher erwartet. An diesem letzten August-Wochenende wird die gesamte Schweiz in die Region Basel schauen. Die BaZ beantwortet rund drei Monate vorher die wichtigsten Fragen.

Ist Pratteln bereit?